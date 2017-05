El PP advierte de "prevaricación" en la comisión de expertos sobre la Mezquita y llama a movilizarse

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha advertido este lunes de que con la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral anunciada por la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), se puede incurrir "en prevaricación" si se tienen en cuenta informes externos, al tiempo que ha llamado a la ciudadanía a movilizarse "ante esta agresión" y llevará el tema al próximo Pleno con el informe de asesoría jurídica.

En declaraciones a los periodistas en la puerta principal de la Mezquita-Catedral, el edil ha manifestado que la alcaldesa "actúa en contra del informe de la asesoría jurídica municipal", que apunta a que "no hay ningún motivo ni posibilidad para recurrir la propiedad de la Mezquita-Catedral, porque es de la Iglesia desde 1236 y no hay legitimación activa", por lo que en el PP estarán "muy pendientes de lo que se haga, porque no se puede sustituir la opinión de los funcionarios por informes externos de supuestos expertos", ha avanzado Bellido.

Igualmente, el concejal ha reclamado que tendrán que explicar "los gastos" de esta comisión, porque "puede implicar malversación de fondos públicos", después de que la misma "no se ha aprobado en ningún sitio". Por tanto, estarán pendientes "para que se hagan las cosas conforme a la ley y no se gaste ni un euro público en intereses privados", ha apostillado, para remarcar que "si es dinero privado, hay que saber quién financia estos intereses".

En opinión del popular, "ahora se ve el verdadero carácter e imagen de Ambrosio, con su ideología de izquierda radical, sectaria y que no persigue el interés general y el bienestar de la ciudad, sino que es un gobierno para una minoría, con las mismas características extremas".

Además, ha recordado que "Federico Mayor Zaragoza fue presidente de la fracasada Alianza de Civilizaciones y ahora la alcaldesa lo rescata para hacerlo presidente de esta supuesta comisión", que ha tachado de "pantomima", a la vez que ha dicho que el mismo tiene "lazos estrechos con gobiernos que son de Oriente Medio".

Al respecto, el portavoz del PP considera que "no es el perfil más acertado, salvo que haya intereses ocultos detrás", al tiempo que ha reprochado sus "amenazas" al decir que "la Mezquita-Catedral puede perder su condición de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", algo que "es intolerable", según Bellido, quien ha defendido que "el patrimonio de Córdoba está muy por encima de personas como Mayor Zaragoza y Ambrosio".