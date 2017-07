PP dice que los castellano-manchegos pagarán un "alto precio" tras el "pacto oculto" entre Page y Podemos

Etiquetas

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha asegurado que "ha llegado el final del primer acto de una puesta en escena cuyo desenlace era claramente previsible. Se confirma que Page y Podemos tenían un "pacto oculto" y que su única prioridad es conservar el sillón a cualquier precio; un alto precio que pagaremos todos los castellano-manchegos".

Guarinos ha expresado su preocupación por las consecuencias "negativas" que se derivarán del pacto de Gobierno entre Page y Podemos, un pacto "que en la práctica supone una radicalización a la izquierda de las políticas que se aplicarán en Castilla-La Mancha", ha informado el PP en nota de prensa.

Asimismo, la dirigente del PP ha lamentado que, tras dos años de "desgobierno absoluto, de mentiras y provocaciones, el socialista Page ha optado por dar un giro radical a la extrema izquierda", en lugar de buscar acuerdos con el PP.

"En solo dos años de Gobierno, Page ha llevado a la región a una inestabilidad institucional, política, económica y social, y ahora se ha entregado a Podemos para agravar dicha inestabilidad y poner en peligro la prosperidad y el futuro de Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos", ha indicado.

Por ello, se ha preguntado cómo es posible que García-Page prefiera hablar y pactar con la "extrema izquierda", con Podemos, a dialogar con el PP y consensuar una bajada de impuestos homologada con la comunidad de Madrid, que era lo que pedía el Partido Popular para sacar adelante los presupuestos. Sin embargo, "Page ha preferido gobernar con los radicales a hablar con los moderados".

En este sentido, ha recordado que tres meses después de que Podemos rechazara en las Cortes el presupuesto de 2017 --a pesar de haberlo negociado previamente-- "se ha cumplido lo que dijimos desde el PP, que era que todo lo que ha pasado en estos tres meses era un paripé, una apariencia falsa, y finalmente se ha convertido en realidad, que existía un pacto oculto entre García-Page y Podemos".

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha indicado que "Page no tenía ninguna intención de convocar elecciones, eso no formaba parte de sus opciones porque sabe perfectamente que las urnas le hubieran mandado a casa, le hubieran colocado, una vez más, de perdedor, le hubieran dado un nuevo revolcón, como ya ocurrió en 2015, pero aún mayor. Y Page no estaba dispuesto a asumir ningún riesgo, porque para eso hay que ser valiente y tener coraje".

"Pero Page no tiene coraje, y tanto a él como a su compañero de Gobierno, García Molina, sólo les mueven sus ambiciones personales y políticas, sin importarles el daño que puedan hacer a los ciudadanos", ha criticado.