PP rechaza "confrontación social" en Melilla y apela a cumplir la ley en el paso de borregos para la pascua islámica

El PP ha rechazado las acusaciones del CPM --principal partido de la oposición, presidido por Mustafa Aberchán-- sobre un interés por el Gobierno de Melilla de buscar una confrontación social para la próxima pascua grande islámica prevista para principios de septiembre al establecer unas normas sanitarias para permitir el paso desde Marruecos a Melilla por parte de las familias musulmanas de 6.000 corderos para su sacrificio ese día.

La secretaria de Comunicación del PP de Melilla, María de los Ángeles Gras, ha asegurado que este domingo "tanto la Delegación del Gobierno, como la Ciudad Autónoma de Melilla, lo único que han hecho y harán en el tema del paso de borregos desde Marruecos hasta Melilla, será cumplir con las leyes y reglamentaciones que emanan tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea".

La dirigente popular cree que "esto no es más que una manifestación pública del victimismo al que constantemente apela CPM, cuando no tiene ningún tipo de argumentos legales o políticos para poder defender aquello que ellos creen que están defendiendo".

Es más, a juicio de la responsable de Comunicación del Partido Popular de Melilla, "es, cuanto menos paradójico, que aquellos que hace un año por estas mismas fechas, poco menos que apelaron a la rebeldía e insumisión de algunos melillenses en el tema de los borregos, vengan ahora como corderitos mansos a decirnos que quieren abanderar la legalidad vigente".

Para Gras, "la ley no es ninguna clase de juego, que ahora se admite y antes no. La Ley hay que cumplirla y acatarla siempre, que es lo que se ha hecho desde un primer momento, tanto desde la Delegación del Gobierno en Melilla, como desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla".

La secretaria de Comunicación del PP de Melilla también se ha referido a las "tristes declaraciones" del presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, quien, en su opinión, "ha vuelto a tratar de dividir a la sociedad melillense en base a unos postulados político-religiosos de su partido, advirtiendo con no sé qué clase de movilizaciones" si no se permiten el paso de borregos marroquíes, cuando según María de los Ángeles Gras, "él --en referencia a Aberchán-- sabe mejor que nadie que no secundaría ni un diez por ciento de los ciudadanos melillenses de confesión religiosa musulmana, tal y como sucedió hace aproximadamente un año".