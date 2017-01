Los partidos vascos, salvo el PP, constituyen una Ponencia sobre Memoria y Convivencia

Etiquetas

Este foro abordará cuestiones como la deslegitimación del terrorismo, la política penitenciaria y la paz

Los grupos del Parlamento vasco, con la excepción del PP, han aprobado la creación de una Ponencia sobre Memoria y Convivencia en la que se abordarán cuestiones como la "deslegitimación del terrorismo y la violencia", la política penitenciaria, la paz y los derechos humanos.

La constitución de esta ponencia ha sido aprobada por el pleno del Parlamento autonómico, en el que el PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE han consensuado una enmienda. El PP ha votado en contra y ha anunciado que no participará en este foro, al considerar que con el mismo se pretende "aliviar" a EH Bildu de la exigencia de "condenar a ETA y deslegitimar el terrorismo".

El texto aprobado por el pleno de la Cámara ha acordado la constitución de una Ponencia sobre Memoria y Convivencia en Euskadi, que se centrará en "la búsqueda de amplios consensos" en torno a las cuestiones que planteen los grupos en relación a "la memoria, la convivencia, las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y la violencia, la política penitenciaria, la paz y los derechos humanos".

En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha afirmado que es necesario trabajar para "cerrar las heridas" abiertas después de muchos años de "terrorismo y dolor", por lo que los partidos políticos incurrirían en un "grave error" si se desentendieran de esa tarea.

En todo caso, ha destacado que esto no puede implicar un "olvido" del pasado, por lo que hay que partir del reconocimiento de que "todo terrorismo y toda violencia fueron injustos". Además, ha indicado que es necesario dar "pasos" hacia la convivencia, entre los que ha citado el desarme y la disolución de ETA, el reconocimiento del "daño injusto" causado, y la modificación de la política penitenciaria que se aplica a los reclusos de ETA.

PAZ "SABOTEADA"

Por parte de EH Bildu, Julen Arzuaga ha lamentado que la ponencia no incluya el término 'paz' en su denominación, algo que considera "incomprensible" porque en la actualidad la "única violencia" que persiste en la actualidad es la política penitenciaria y, con ella, el PP "sabotea" la búsqueda de la paz.

Arzuaga ha criticado que el PP pretenda "monopolizar el dolor", y ha recordado a ese partido que, además de las causadas por ETA, también hay víctimas de otras bandas, como el GAL. El parlamentario de EH Bildu ha reconocido que es necesario que ETA se desarme, pero también ha reclamado otras medidas como la "retirada" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Euskadi y la "reparación" de todas las víctimas, especialmente las que siguen "marginadas".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos, que se ha mostrado muy emocionada en su intervención, ha recordado a su hermano José Antonio Zabala, asesinado por el GAL en 1983, y ha destacado la necesidad de "poner sobre la mesa todas las vulneraciones de derechos humanos".

"DESCLASIFICAR" DOCUMENTOS

Zabala ha recordado que, además de los crímenes de ETA no esclarecidos, tampoco han sido resueltos "muchos" casos de terrorismo de Estado o de crímenes de las fuerzas policiales y la extrema derecha, por lo que ha pedido que se "desclasifiquen" los documentos secretos de las fuerzas de seguridad que pueden ayudar a aclarar estos casos.

El portavoz parlamentario del PSE, Jose Antonio Pastor, ha expresado su deseo de que la ponencia trabaje con "rigor" y a partir de unos principios éticos "irrenunciables" para consolidar la convivencia. Pastor ha precisado que, en todo caso, la labor que desarrolle este foro debe sustentarse en "una deslegitimación radical del terrorismo".

Además, ha lamentado la ausencia del PP en este foro, y ha destacado que socialistas y 'populares' compartieron "trinchera" en defensa de la libertad, frente a "las bombas y los tiros". También ha considerado que es "imprescindible" que el Gobierno central "se implique" en las tareas "pendientes" para consolidar la convivencia.

"INVOLUCIÓN"

Por parte del PP, Alfonso Alonso ha argumentado el rechazo de su grupo a sumarse a la ponencia al considerar que la iniciativa aprobada supone una "involución" respecto a los pronunciamientos adoptados en legislaturas anteriores por el Parlamento vasco en relación a la paz y la convivencia.

El Partido Popular, según ha explicado, no participará en este grupo de trabajo mientras no se establezca que su objetivo principal es "deslegitimar el terrorismo" y mientras todos los integrantes de la ponencia no acepten unos compromisos éticos "mínimos". En su opinión, con la enmienda aprobada a este jueves se pretende "aliviar" a EH Bildu, formación a la que ha reprochado que no quiera "condenar a ETA ni deslegitimar el terrorismo".