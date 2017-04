El PP avisa que no aceptará "un espectáculo" con su comisión de investigación y aconseja prudencia a Ciudadanos

Etiquetas

Rafael Hernando recuerda que en el Senado hay aprobada otra comisión: "¿Por qué no quieren investigar otros partidos?"

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha avisado este miércoles de que no aceptará que la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido en el Congreso se convierta en "un espectáculo", como "algunos" pretenden, y ha aprovechado para aconsejar "prudencia" a Ciudadanos en cuanto a los casos de corrupción que afectan a los 'populares'. "Uno a veces no debe dejarse llevar por los chismes", ha sentenciado.

En los pasillos de la Cámara Baja, tras reunirse con los portavoces de área del Grupo Popular, Hernando ha subrayado que el PP no va a impedir que esta comisión de investigación se ponga ya en marcha, como así lo solicitan el PSOE y Ciudadanos, porque su partido no tiene "nada que ocultar" y porque, además, no va a utilizar la corrupción como "elemento de confrontación". "Somos los que estamos al frente de la lucha contra la corrupción", ha apostillado.

Es más, ha destacado que la financiación del PP es "la más conocida" por parte de la opinión pública para preguntarse por qué algunos partidos, en referencia velada al PSOE y Podemos, se siguen "negando" a que se investigue las suyas pese a estar cuestionadas.

"¿Por qué tienen tanto miedo a que se investigue su financiación el PSOE, Podemos y Ciudadanos", ha planteado.

¿ACUDIRÁ RAJOY? YA VEREMOS

El dirigente 'popular' ha señalado que le gustaría que "todos" pudieran tener "las mismas reglas" porque, a su juicio, esa comisión de investigación debe estar para "buscar claridad" y no para "atacar al PP". En todo caso, ha insistido en que en el PP no tienen "miedo" a que se investigue su financiación y se ha mostrado abierto al pacto en este sentido.

Hernando no ha aclarado si el PP está por la labor de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sea citado en esa comisión de investigación, entre otras cosas porque aún no se ha constituido ni se ha acordado el plan de trabajo que llevará adelante. "Ya veremos. Cada día tiene su afán", ha zanjado.

Ahora bien, ya advierte de que lo que no aceptará el PP es que esa comisión de investigación se convierta en "un espectáculo, como van a intentar algunos" pero ni en el Congreso ni en el Senado, donde también se ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la financiación pero en este caso de todos los partidos.

En este punto, se ha dirigido a Ciudadanos, su socio preferente, para afearle que trate de "crecer" electoralmente presentando al PP como un partido "corrupto" y para aconsejarle "prudencia". "A veces uno no debe dejarse llevar por los chismes, porque si nos creemos todos los chismes, acabaremos todos con un problema grave", ha comentado.