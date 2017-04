El PP explicará su proyecto en toda Cataluña pero no hará campaña por el 'no' al referéndum

Etiquetas

Albiol ve "en descomposición" la unidad del independentismo

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado este martes que el PP recorrerá Cataluña durante mayo y junio para explicar su proyecto a los ciudadanía, aunque ha asegurado que no harán una campaña por el 'no' al referéndum, y ha reiterado que no se va a celebrar.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, ha explicado que el viernes 21 de abril presentarán una campaña para "jugar el partido de la política catalana atacando" a través de 96 actos repartidos por toda Cataluña, que empezarán el 6 de mayo y en los que darán a conocer las prioridades del PP.

Ha destacado que pretende ser una "campaña en positivo para hablar de los problemas reales de los catalanes" con el objetivo de convertirse en el partido referente de los no independentistas.

El líder popular ha negado que sea una campaña por el 'no' al referéndum y ha defendido que el PP "no necesita" hacerla porque está convencido de que no se celebrará.

Ante la aparición, hace días, de carteles con un gran 'Sí' en algunas ciudades catalanas, Albiol ha expresado que es una "campaña triste, gris y basada en mentiras, a semejanza de sus organizadores".

DAVID BONVEHÍ

Albiol ha alertado al PDeCAT y ERC de que la unidad del independentismo está "en fase de descomposición", después de la grabación al coordinador de Organización del PDeCAT, David Bonvehí, y la acusación a ERC de ser los responsables.

Cree que ambos partidos están intentando dar las culpas al otro por la no celebración del referéndum, y que forma parte de la "normalidad del descrédito del Govern", por lo que ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones.

También ha afirmado que el independentismo no tiene legitimidad ni mayoría social ni unidad, y por eso ha reclamado que "lo mejor que podrían hacer es marcharse a su casa e irse a la oposición".

Para Albiol, el PDeCAT "no tiene credibilidad", ya que considera que se definen como autonomistas o independentistas según les conviene electoralmente, después de que Bonvehí dijera en la grabación que el PDeCAT puede acabar designando un candidato independentista o bien autonomista.