El PP se marca como metas en 2017 impulsar un nuevo sistema de financiación, el Pacto del Agua e infraestructuras

El Partido Popular de la Región ha valorado el 2016 como un "buen año" para la Comunidad de Murcia, y se ha fijado como "prioridades" para 2017 culminar los pactos regionales en materia de infraestructuras, de agua, de Sanidad, de Educación y de violencia de género, así como el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Además, el PP afirma que el 2017 va a ser "el año del despegue definitivo" de los grandes temas de la Región de Murcia en Madrid, con iniciativas en el Congreso y el Senado para acelerar infraestructuras como la llegada del AVE y la puesta en marcha del aeropuerto de Corvera, así como impulsar el Pacto Nacional del Agua.

Así lo han hecho saber el vicesecretario de organización del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Víctor Martínez y el diputado nacional del PP, Teodoro García, en una rueda de prensa en la que han hecho balance del año 2016 y han adelantado los objetivos del partido para 2017.

En este sentido, López Miras ha ratificado que 2016 "ha sido un buen año para la Región de Murcia" porque "se ha bajado el paro y, si España es el líder de crecimiento de empleo a nivel Europeo, la Región de Murcia es el líder a nivel nacional". Además, ha subrayado que Murcia es la comunidad con mayor crecimiento económico, con un 3,3 por ciento, y "una de las que más nuevas empresas se han creado en 2016".

López Miras ha contrastado esta situación con la de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por coaliciones del PSOE y Podemos en los que "se han subido los impuestos".

Frente a ello, ha destacado que en la Región de Murcia se ha producido "una de las mayores bajadas de impuestos de todas las comunidades, congelando todos los precios públicos y todas las tasas sociales". Además, ha recordado la bajada del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se ha bonificado hasta un 99 por ciento para las familias especiales, y sigue avanzando en su compromiso de llegar a final de legislatura con su supresión al subir la bonificación del 50% al 60%".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y PACTOS

Martínez ha ratificado que el 2016 ha sido un año "mejor" para la Región, que "finalizamos con menos parados, los ciudadanos de la Región pagan menos impuestos, y las empresas que quieren invertir en la Región se encuentran una tierra mucho más atractiva que cuando iniciamos el año".

En este sentido, ha considerado que 2017 "debe ser un año espectacular y determinante para el futuro de la Región de Murcia", en el que "sentemos las bases de la Región del futuro, para que siga descendiendo la tasa de desempleado, continuemos bajando impuestos y creando un lugar en el que las empresas se encuentren cada vez más cómodas para invertir y generar empleo".

Todo ello, según Martínez, es posible "gracias al Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, que no engaña a nadie y que desde el primer día puso una manera de trabajar conjuntamente con la sociedad, co-decidiendo, sentándonos a pactar y a dialogar" lo que "se ha traducido en grandes acuerdos, como el que recientemente se firmó en el palacio de San Esteban entre sindicatos y patronal".

De la misma forma, ha puesto como ejemplo "los pactos que se aprobaban en la Asamblea Regional en materia de infraestructuras, de agua, de Sanidad, de Educación y de violencia de género". De hecho, cree que 2017 "debe ser el año que culmine con esos cinco grandes acuerdos sobre materias tremendamente sensibles".

Esos pactos se unirán al anuncio de la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, de reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómica. Según Martínez, ese nuevo modelo "tiene que reconocer de una vez por todas la singularidad de nuestra Región y tiene que compensar" el déficit acumulado desde hace ocho años "por culpa de ese injusto sistema de financiación que fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009".

A su juicio, este sistema "debe de cambiarse en 2017", porque "es muy complicado que la Región pueda ser competitiva si no conseguimos una financiación justa". En concreto, apuesta por "situarnos por lo menos en la media", porque actualmente "somos la última comunidad autónoma en materia de financiación autonómica".

En este sentido, Martínez ha tendido la mano a todos los agentes sociales y a los partidos políticos, a los que ha invitado a trabajar, "especialmente al PSOE de la Región, que no se ha sumado a los grandes pactos". De hecho, ha criticado que el Partido Socialista "está hoy al margen del desarrollo de la Región porque no quiere participar ni pactar, y es una formación que no saber dialogar".

En su opinión, el PSOE "debe abrirse a la sociedad, a la negociación, y sumarse al trabajo conjunto como ha hecho el resto de formaciones políticas, porque lo que está en juego es el futuro de la Región de Murcia". Un futuro, añade, en el que el PP "ha demostrado que sabe pactar y dialogar, llegando a acuerdos con todos porque anteponemos el interés general de la Región al interés particular".

REIVINDICACIONES EN EL CONGRESO

Por su parte, García ha insistido en que los resultados de 2016 "funcionan en la Región de Murcia en términos de empleo, de bajada de impuestos y de inversiones", lo que atribuye a una "buena y nueva política que está aplicando Pedro Antonio Sánchez en colaboración con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy".

En su opinión, lo que funciona "no conviene cambiarlo" sino "conservarlo". Por eso, cree que esa combinación "ganadora" que forman Sánchez y Rajoy "debe continuar por el bien de los murcianos y de los españoles".

Ha avanzado que los retos que tienen los diputados y senadores del PP por la Región pasan por "llevar a Madrid los pactos que se han generado en la Asamblea Regional", así como "trasladar el buen clima y el buen trabajo que se ha realizado para pactar y aprobar los presupuestos en tiempo y forma".

Por ejemplo, el PP afirma que el 2017 va a ser "el año del despegue definitivo" de los grandes temas de la Región de Murcia en Madrid, donde va a impulsar iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado para "acelerar la puesta en marcha de infraestructuras en la Región, como el AVE, el aeropuerto de Corvera y carreteras que se están temrinando como la de Yecla-Caudete, Jumilla-Yecla, el Arco Norte de Murcia, las costeras, la Variante de Camarillas o las zonas de actividades logísticas.

De la misma forma, el PP va a seguir impulsando el Pacto Nacional del Agua, cuya consecución figura en la Proposición de Ley presentada por el PP en el Congreso que obtuvo el apoyo de Ciudadanos y PSOE y el voto en contra de Podemos. En el marco de ese pacto, el diputado nacional ha hablado de la creación de un gestor del agua tratará de "coordinar las acciones de todos los organismos que el Ministerio tiene para la gestión del agua", para que "no se pague más por el agua con independencia del lugar donde se consuma y con un precio justo".

Martínez también se ha referido a la ponencia de estrategia política de Ciudadanos para su próximo congreso nacional que marca como objetivo "poder participar en gobiernos autonómicos".

Al ser preguntado por esta posibilidad, Martínez ha señalado que el PP está "encantado" de "trabajar con cualquier formación política que quiera sumar, que quiera aportar y que quiera contribuir a la mejora de la Región".

Martínez ha destacado la "buena sintonía" que existe a la hora de trabajar entre el PP y la formación naranja en la Asamblea Regional. "A partir de ahí, es una decisión que compete al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea y a C's a nivel nacional", ha señalado.

El portavoz popular se muestra "confiado" en que otras formaciones como PSOE y Podemos participen en 2017, ya que "de momento no han aportado nada a la vida política regional" y "solo han intentado dañar la imagen".