El PP "no caerá en provocaciones" de independentistas catalanes y asegura una respuesta "moderada pero firme"

Martínez Maíllo y Arenas tranquilizan a la sociedad española y dicen a Pedro Sánchez que el cumplimiento de la ley "no es negociable"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, y el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, han asegurado que el Gobierno central "no va a caer en provocaciones" de los independentistas respecto al proceso abierto en Cataluña, asegurando que la respuesta del Ejecutivo central será "ponderada, moderada, pero firme".

En Málaga, donde han participado en la clausura del Comité de Gobiernos Locales del PP, Martínez Maíllo ha sostenido que este "proceso independentista" no es "contra el Gobierno o contra un partido", sino que lo ha considerado "un desafío contra todos: contra el Estado de Derecho, contra la democracia y contra la soberanía nacional".

El camino abierto por los independentistas, ha sostenido, "no conduce a ninguna parte", excepto, ha agregado, a la "división de la sociedad catalana". Es más, ha recordado que se lo han dicho a los que plantean "el referéndum ilegal", encabezado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "desde todos los lugares e idiomas, incluso en catalán".

"Algunos compañeros de su partido se lo han dicho, que esto no conduce a ninguna parte; que es un proceso condenado profundamente al fracaso", ha sostenido el coordinador general de los 'populares', quien ha coincidido con Arenas en que no pueden "caer en las provocaciones; y este Gobierno y este partido no van a caer".

Así, han sostenido que esas provocaciones son "una muestra del nerviosismo de los que saben que este proceso sólo conduce al fracaso". Y ante un "comportamiento de ilegalidad", ha dicho Martínez Maíllo, "la respuesta que tenemos que dar es siempre tranquila, ponderada, legal, racional pero también firme, en defensa del Estado de Derecho".

Además, ha realizado un llamamiento a la tranquilidad a la sociedad española para que sepan, ha dicho, que el Gobierno "va a responder desde la legalidad y la moderación, pero también desde la más absoluta de las firmezas".

PETICIÓN A PEDRO SÁNCHEZ

En este punto, el dirigente 'popular' se ha referido a la reunión del pasado jueves entre el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que le ha recordado que el "cumplimiento de la ley no es negociable" y que el acuerdo entre ambas formaciones políticas "es muy importante".

"Es trascendental y tiene que saber --en referencia a Sánchez-- que el apoyo al Gobierno en la toma de decisiones trascendentes es muy importante", ha dicho, además de reiterar que desde el Ejecutivo, ante el proceso independentista, "no va a haber ambigüedades" y que "no caerán en las provocaciones".

En los mismos términos, Arenas ha reclamado a Sánchez que "no se olvide del sentido de Estado y de la cohesión de España". "Eso no son sus votos, es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos", ha apostillado, instándole a que "si se quiere olvidar de la socialdemocracia, que se olvide, pero no del sentido de Estado".

También ha lamentado que haya ayuntamientos catalanes "al servicio de la farsa del separatismo", asegurando que las corporaciones locales están no para eso, sino para "garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y sin eso desaparece esa igualdad de todos los españoles".

Según Arenas, el Gobierno del PP está "respondiendo muy bien" ante el proceso independentista catalán, y ha lamentado que se esté "provocando permanentemente al Estado de Derecho y al Gobierno para que se responda sin serenidad y de forma detenida y hay que responder con firmeza y serenidad".