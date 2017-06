El PP pide redactar ya las conclusiones y el resto de partidos se niega

Etiquetas

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha entendido hoy que se deberían redactar, ya, las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el Aparcamiento del CIBIR pero el resto de partidos se ha negado para escuchar, sobre todo, a los funcionarios que se encargaron del contrato.

La Comisión de Investigación parlamentaria sobre el contrato del Aparcamiento del CIBIR ha reiniciado hoy las comparecencias con la presencia de la consejera de Salud, María Martín, a las 9:30 de la mañana.

Un cuarto de hora antes, el portavoz del Partido Popular, Jesús ángel Garrido, ha convocado a los medios de comunicación porque, a su entender, la Comisión debería finalizarse después de que la Fiscalía concluyera, el pasado 31 de mayo, que "los hechos" del contrato con Aparcamientos CIBIR "nunca podrían ser constitutivos de infracción penal, por lo que no procede otra solución que el archivo" de las actuaciones, fruto de una denuncia de UGT.

El informe de la Fiscalía recuerda que "el Tribunal de Cuentas ha auditado no sólo al Gobierno regional en general sino, más en concreto, la contratación del aparcamiento del CIBIR, y ha resultado de su examen no sólo que no existe irregularidad alguna, sino que la contratación no ha resultado perjudicial para el erario público".

Para Garrido, "lo razonable y lo sensato", tras el escrito de la Fiscalía, es "que se finalicen los trabajos de la Comisión de Investigación".

Ya dentro de la Comisión, ha acusado a la "oposición" de hacer un "uso partidista". "Solicito que se acaben las comparecencias y que se redacten las conclusiones si la Fiscalía ya ha hablado", ha dicho.

El resto de partidos, sin embargo, han negado esta petición y, en declaraciones a los medios de comunicación, han mostrado su interés en escuchar a los miembros de la Comisión Técnica que dio el visto bueno al contrato, cuyas comparecencias están previstas para el próximo mes de septiembre.