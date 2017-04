El PP critica un contrato de 13.000 euros para "rediseñar" la identidad gráfica del área de Derechos Sociales

Etiquetas

La concejal del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Reyes Campillo, ha criticado este martes el contrato menor de 13.000 euros que acaba de licitar Zaragoza en Común para "rediseñar" la identidad gráfica del área de Derechos Sociales, unos trabajos que incluyen las felicitaciones navideñas de la consejera Luisa Broto y los calendarios que repartirá desde su área.

En rueda de prensa, tras la Comisión de Derechos Sociales, Campillo ha cuestionado las prioridades que realmente tiene el equipo de gobierno y ha destacado la contradicción que supone "hablar permanentemente de emergencia social y destinar 13.000 euros a crear una marca diferenciada para su departamento porque no le gustan la actual imagen corporativa, sus logos y la web municipal".

En este sentido, la concejal del PP ha acusado a Luisa Broto de "estar pensando ya en las elecciones de 2019" y en su posición personal de cara a las elecciones municipales.

Por otro lado, Reyes Campillo ha exigido a la responsable de Derechos Sociales que ponga "más interés" en la ejecución de la partida de 100.000 euros del Programa Respiro para los cuidadores de personas con discapacidad.

"No sabemos si es por incompetencia o porque piensan que el Programa Respiro no es necesario, pero creemos que no puede suceder lo mismo que en el año 2016, en el que no se ejecutó un solo euro", ha lamentado, al recordar que la ejecución de Acción Social en el ejercicio recién liquidado se quedó en el 86 por ciento, "batiendo todos los récords de baja ejecución presupuestaria".