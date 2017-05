El PP dice que "siempre" defenderá "el interés general" de la Mezquita ante "ataques de quien viene de fuera"

Etiquetas

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este miércoles que su grupo "siempre estará en la defensa del interés general de la ciudad y en la defensa de la Mezquita-Catedral" ante "los ataques de quienes vienen de fuera para amenazar sobre la posible pérdida del título de Patrimonio de la Humanidad si no se hace lo que dicen, con el silencio cómplice de PSOE e IU".

En una nota, Fuentes ha lamentado que "el debate sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral haya derivado en una competición entre PSOE e IU para dilucidar quién es más populista, mientras que su falta de gestión y decisiones equivocas mantienen paralizada la ciudad".

"Cuando se está al frente de un gobierno municipal, la defensa de lo público se realiza en base a los informes que emite la asesoría jurídica municipal, que ya ha dejado claro que el Ayuntamiento no puede y no debe iniciar acción alguna contra la propiedad de la Mezquita-Catedral", ha subrayado Fuentes, quien ha agregado que "a partir de ahí cada uno puede ejercer de aprendiz de brujo o de lo que quiera desde el coche oficial".

El viceportavoz popular ha argumentado que "un dirigente responsable no encarga estudios externos para ir en contra del criterio de los funcionarios municipales si no es para avivar una polémica que no va a ninguna parte, y que responde más a un interés partidista y privado de quienes están ahora en la carrera por demostrar quién es más populista".

En este sentido, Fuentes ha alertado de que "se puede incurrir en prevaricación si el cogobierno actúa contra el criterio marcado por la asesoría municipal, que es la que realmente defiende el interés general de la ciudad y no un comité de expertos cuya composición aún se desconoce".

"No tengo ni vocación de obispo ni de aprendiz de brujo", ha sostenido Fuentes, para quien "el gobierno local debería comenzar a ser responsable tras dos años de mucho ruido y nulos resultados para la ciudad".

Así, el viceportavoz de PP entiende que "se pierde demasiado tiempo y muchas oportunidades para la ciudad por culpa de un cogobierno que habla mucho de lo público para después trabajar sólo en el interés particular de sus formaciones políticas, sin importarle lo más mínimo el daño que a la proyección de Córdoba tiene avivar una polémica zanjada desde hace meses por el informe de la asesoría jurídica municipal".