El PP rechaza la utilización partidista de la moción de censura "como revancha política"

El vicesecretario provincial de Organización del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha mostrado "su más profundo rechazo" a la "utilización partidista y caprichosa de la moción de censura como instrumento de revancha política". En este sentido, ha lamentado que "algunas formaciones conviertan esta figura democrática en un arma arrojadiza, cuando en realidad debe responder siempre a los intereses de los vecinos y no de los partidos".

A través de un comunicado, el dirigente 'popular' ha expresado de esta forma el rechazo del PP de Málaga a los motivos por los que el PSOE ha decidido liderar la moción de censura presentada en Frigiliana para, "simple y llanamente, apear al PP de la Alcaldía".

"Los motivos para dar ese paso deben estar siempre muy justificados y muy meditados, y nunca deben servir para satisfacer los ánimos de venganza que parece tener la dirección del PSOE de Málaga", ha afirmado Carmona.

En este sentido, ha señalado que "si los motivos fueran ciertos y tuvieran base, la moción de censura es un instrumento legal, útil y plenamente democrático", pero, ha añadido, "en este caso, visto el momento, la oportunidad y la falta de motivos reales, está claro que se trata de un movimiento calculado para cobrarse una presa política, y no para velar por los intereses de los vecinos de Frigiliana".

Así, el vicesecretario 'popular' ha explicado que desde el PP "no vamos a dejar de explicar a los ciudadanos que no todo vale en política, y que los ayuntamientos no son peones en un tablero a disposición de los intereses personales y partidistas, en este caso de unos pocos dirigentes socialistas".

Con estos principios, ha manifestado, "el PP va a seguir trabajando con responsabilidad y rigor para que siempre prevalezca el interés general y el buen gobierno en todos los ayuntamientos".