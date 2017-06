El PPCV y Génova decidirán "en perfecta coordinación" sobre el partido en Valencia, que requiere "mucha paciencia"

Etiquetas

Valorarán "todas las posibilidades que hay en los estatutos e incluso alguna que no está" y se negociará si aplazar o no el congreso

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha asegurado este lunes que cualquier decisión que se tome para el congreso del PP de la provincia de Valencia, --todavía sin fecha al no haber acuerdo entre los candidatos para conformar el Comité Organizador--, se hará "en perfecta coordinación" entre la dirección regional y nacional. La situación, ha apuntado, requiere "mucha paciencia, diálogo, templanza y sentido común" y "no vamos a empezar a generar con las prisas ningún espectáculo".

Así lo ha manifestado Ortiz en rueda de prensa tras el Consejo de la Dirección del PPCV, al ser preguntada por la posibilidad de que Génova cree una gestora para la organización del congreso provincial valenciano, --donde tres candidatos aspiran a presidir el PPVAL: Vicente Betoret, Mari Carmen Contelles y Maria José Penades--.

Al respecto, la secretaria del PPCV ha señalado que "no hay ninguna información que corresponda que se va a montar una gestora para convocar el congreso de la provincia de Valencia" pero ha puntualizado que en la reunión que hay pendiente con Génova para abordar la situación "se pueden valorar todas las posibilidades que haya en los estatutos e incluso alguna que no están dentro de los estatutos pero que podrían dar paz a este proceso. Todo está encima de la mesa", ha subrayado.

Ortiz ha pedido así "sentido común y altura de miras" y ha recalcado que el partido "está por encima de las personas y los personalismos". "Es importante que no se ponga en riesgo en ningún momento el partido, que está por encima de las personas, y en eso no vamos a cejar en el empeño y a nadie le va a salir de gratis si pretende hacer otra cosa, ha avisado.

"REBAJAR LA TENSIÓN"

La secretaria general del PPCV ha comentado que por el momento no hay fecha para la reunión en Madrid en la que se abordará la situación del PPVAL, dado que quedaron que "sería conveniente rebajar un poco la tensión y los ánimos antes de mantener una reunión para tener de alguna manera la planificación hecha".

Tras la Junta Directiva Provincial del PP de Valencia del pasado mes de abril, en la que se rechazó la propuesta de Comité Organizador del Congreso (COC) presentada por el presidente de la formación y candidato a la reelección, Vicente Betoret, y de la que no salió ninguna otra lista por falta de acuerdo entre los candidatos, Ortiz cree que aquello "dio paso a que todo el mundo hiciéramos autocrítica" para "decir claramente qué es lo que no queremos" y cree que ahora "hay más calma".

Desde entonces, ha señalado, se han hecho reuniones entre los candidatos para "intentar que las cuestiones se lleven desde el sentido común y la tranquilidad, porque tampoco hay ningún motivo para que no sea así". En cualquier caso no cree que la reunión con la dirección nacional en Madrid se demore mucho más.

SE NEGOCIARÁ SI SE APLAZA O NO EL CONGRESO DEL PPVAL TRAS EL VERANO

En cuanto a la posibilidad de que el congreso valenciano pueda aplazarse hasta después del verano, ha insistido en que las decisiones se tomarán "en perfecta coordinación con la dirección nacional", ya que "ninguna de las dos direcciones tiene previsto que se hagan las cosas sin que haya un consenso". Así, "si se tiene que hacer ya o más adelante es algo que se negociará en los próximos días, lo que sí que le puedo garantizar es que lo vamos a hacer desde la máxima transparencia, tranquilidad y sentido común".

"No vamos a empezar a generar con las prisas ningún espectáculo, eso se lo puedo garantizar, porque no nos interesa, porque no queremos y porque no es la imagen que este partido quiere dar. A partir de ahí, vamos a hablar con todo el mundo, nos vamos a sentar como llevamos haciendo desde hace mucho tiempo", ha garantizado.