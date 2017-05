El PPCV felicita a Sánchez y confía en que reflexione y "ese 'no es no' se relaje" por la estabilidad del país

Etiquetas

El diputado del PP en las Corts José Juan Zaplana ha felicitado este lunes a Pedro Sánchez por su victoria en las primarias del PSOE y confía en que el nuevo secretario general del partido "reflexione" después de todo lo que ha pasado y "ese 'no es no' se relaje y se genere un clima de entendimiento donde se pueda seguir dialogando con el PSOE" por la estabilidad del país.

Así se ha pronunciado el 'popular' en los pasillos de las Corts al ser preguntado por la repercusión del triunfo de Sánchez frente a Susana Díaz y Patxi López. "Es un acto de democracia interna", ha remarcado, en el que las bases se han expresado a través del voto.

En todo caso, ha mostrado su esperanza en que "todo el proceso que ha pasado en el PSOE en los últimos tiempos haga reflexionar al secretario general y ese 'no es no' de los últimos tiempos se module" y "vea que hay una parte del PSOE importante que no ha apoyado en 'no es no' tanto en las Cortes como en la propia convocatoria a las bases y reflexione sobre la dureza del mensaje para generar estabilidad en el Gobierno".

"Hay que asegurar la recuperación económica, la recuperación en el empleo, están los presupuestos encima de la mesa", ha recordado, para agregar que confía en que esa postura "se relaje y se genere un clima de entendimiento donde se pueda seguir dialogando con el PSOE" porque "al PP le interesa un PSOE fuerte que genere un dique de contención contra los radicalismos que estamos viendo cada vez más con más dureza en la sociedad y en el parlamentarismo español".