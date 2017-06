PRC felicita a PP por "rectificar" y anunciar las escaleras de Enrique Gran contra las que votó hace un año

Etiquetas

Fuentes-Pila recuerda que la primera vez que su formación llevó esta "reivindicación" de los vecinos al Pleno fue en mayo de 2010

El portavoz del Grupo Municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, ha felicitado al equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander por "rectificar" y presentar ahora el proyecto de escaleras mecánicas de Vista Alegre a las que el PP se "lleva oponiendo desde 2010" y contra las que los concejales de la formación votaron por última vez en el Pleno municipal de hace menos de un año, en julio de 2016.

El regionalista ha reaccionado así en un comunicado al anuncio realizado este jueves por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha anunciado a los vecinos de la zona de Entrehuertas la intención de iniciar próximamente la redacción del proyecto para las escaleras mecánicas en la calle Enrique Gran.

"Bienvenidos al sentido común", ha dicho Fuentes-Pila, para quien esta "reivindicación justa e histórica" de los vecinos de la zona, con desniveles de cerca del 35%, "hace años que debía ser una realidad". "Si lo que querían era meter en el cajón la propuesta del PRC para sacarla ahora como propia, adelante", ha enfatizado.

Así, ha afirmado que "nunca ha entendido" como "año a año" el Partido Popular se negaba a la propuesta, que los regionalistas llevaron por primera vez al Pleno municipal en mayo de 2010, "y ya entonces el PP votó en contra".

"Esa zona es probablemente la que más necesita una intervención de este tipo de todo Santander", con una de las pendientes más acusadas, vecinos de edad avanzada y algunos con movilidad reducida. "Una y otra vez se lo dijimos, pero siempre obtuvismo un no por respuesta", ha recordado el portavoz.

A partir de ahora, y una vez realizado el anuncio a los vecinos, desea que "se agilicen los plazos y el PP se ponga a trabajar desde ya para que esta infraestructura sea una realidad cuanto antes".

VISTA ALEGRE Y PEÑA DEL CUERVO

Por otra parte, ha lamentado la "manera de hacer política del PP", que no es capaz de ver las "buenas iniciativas" cuando vienen de otros partidos. "Nos ha pasado demasiadas veces y es una pena, porque mientras nosotros tenemos en mente lo mejor para Santander, ellos parecen sólo buscar lo beneficioso para el PP", ha dicho.

Así, se ha referido a las "propuestas regionalistas" a las que se opuso el PP y que luego "se han hecho realidad", como las escaleras de Vista Alegre, que serán próximamente inauguradas, después de varias iniciativas que su formación puso en marcha junto a los vecinos, entre las que ha citado una 'cadena humana', la recogida de firmas y su presentación al Pleno municipal.

El mismo caso, sostiene el regionalista, fue el de la Pasarela de la Peña del Cuervo, que "los regionalistas tuvimos que reivindicar durante años y que al fin conseguimos que fuese una realidad".

"Si quieren decir que no a nuestra propuesta, dejarla enfriar durante meses para luego presentarla como propia, que lo hagan, nuestro objetivo no es otro que mejorar la calidad de vida de los santanderinos y eso lo estamos consiguiendo", ha señalado Fuentes-Pila, para quien, sin embargo, esta actitud "resta credibilidad" a un equipo de Gobierno al que "no le sobra ni un poquito".

"Me pregunto qué ha cambiado en la zona de Entrehuertas para que lo que en julio de 2016 era mala idea hoy se haya convertido en imprescindible", ha finalizado.