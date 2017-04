CANAL. AGUADO PREGUNTA A CIFUENTES SI VA “PEDIR PERDÓN” POR LA DETENCIÓN DE GONZÁLEZ O VA A ”SEGUIR CON EL VICTIMISMO”

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, preguntó hoy en el Pleno parlamentario a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, si va a “pedir perdón” por la detención de Ignacio González o va a “seguir con el victimismo de los últimos meses”.Aguado, quien pidió explicaciones a Cifuentes por el compromiso de su Gobierno con la regeneración democrática en la Comunidad de Madrid, expresó su queja por las declaraciones del portavoz popular, Enrique Ossorio, quien este miércoles dijo que “nos estamos pasando”, en referencia a la petición de Ciudadanos de que la president regional comparezca en la comisión sobre corrupción política.El portavoz de la formación naranja recordó que Ossorio era consejero de Economía cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid “y ahora está en los calabozos”. Por este motivo, reclamó a Cifuentes que si quiere “mirar al futuro” debe presentar iniciativas contra la corrupción, al tiempo que señaló que si la mandataria autonómica no colaborase con la Justicia en el 'caso Canal' “estaría incurriendo en un delito de encubrimiento”.Aguado añadió, respecto a la detención de Ignacio González, que “ayer vivimos uno de los días más lamentables y bochornosos dentro y fuera de la política, al ver como la Guardia Civil se lleva a un expresidente y secretario general del PP de Madrid”.Destacó que el exresponsable de la Comunidad fue detenido “como responsable de una organización criminal en el PP de Madrid y por malversar, blanqueo de capitales, corrupción y fraude fiscal”.Tras preguntar a Cifuentes si “se siente orgullosa de todo esto”, Aguado dijo que él "sentiría vergüenza” si le sucediera algo así. Por su parte, la presidenta regional respondió a Ciudadanos que no dejará que nadie arroje "sospechas” sobre el Gobierno regional y acusó a Ciudadanos de utilizar una “doble vara de medir”.DOBLE VARA DE MEDIR“Son muy exigentes con el PP pero ponen alfombra roja al PSOE”, señaló Cifuentes respecto a la formación naranja. "A nosotros nos exigen dimisiones y con el PSOE dejan correr estas cuestiones para ver si se levantan imputaciones, como ha sucedido con un consejero de Andalucía y el alcalde de Granada”, afirmó la mandataria madrileña.Añadió que Ciudadanos es “beligerante con los que luchamos contra la corrupción y sumisos con quien no lo hace”. Asimismo, se refirió a que ha respondido ya a 40 preguntas sobre corrupción y dijo que a Ciudadanos ”no le interesa la regeneración democrática más allá de las palabras”.Finalmente, afirmó que está colaborando “permanentemente” con la Justicia y dijo que hace un año el Gobierno llevó por iniciativa propia a la Fiscalía “toda la documentación” sobre el Canal de Isabel II, al tiempo que este miércoles cesó a dos de las personas detenidas en la 'operación Lezo'.