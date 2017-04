EL PP SE DECLARA “MUY PREOCUPADO” ANTE EL CONGRESO DE VALENCIA Y ANUNCIA QUE “INTERVENDRÁ EN LO QUE SEA NECESARIO”

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, se declaró este jueves “muy preocupado” ante la división existente en el PP de Valencia de cara al Congreso provincial, para el que ni siquiera ha habido un acuerdo que posibilitase aprobar el comité organizador del cónclave. Ante esta situación, aseguró que Génova “intervendrá” en lo que sea necesario.El ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova se pronunció en estos términos en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde reconoció que la situación el PP de Valencia “no es fácil”. Ayer se convocó una Junta Directiva en la que no se aprobó el comité organizador, “un hecho bastante extraño” a ojos de Maíllo.Es más, este miércoles Maíllo se reunió con los dos candidatos a presidir el PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles, sin lograr acercamiento alguno entre los candidatos. “Ayer hubo una reunión para tratar de dar con la solución, no lo conseguimos, pero vamos a seguir intentándolo”.“Valencia necesita unidad y una sola candidatura”, espetó Maíllo, para a renglón seguido sostener que Génova hará “todo lo que sea necesario y esté en su mano y va a intervenir en lo que sea necesario”, dado lo “grave” que es que no haya acuerdo ni para la comisión organizadora.Indicó que el partido tiene “los mecanismos necesarios” para actuar en beneficio de la dignidad del conjunto de los afiliados. “Yo creo que cuando una situación se produce así afecta negativamente a nuestras expectativas” electorales, avisó el coordinador general de los populares.