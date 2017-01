(AVANCE) ERREJÓN PRESENTARÁ EN VISTALEGRE UNA LISTA “COHERENTE” CON SUS PRINCIPIOS SI NO ALCANZA UN ACUERDO CON IGLESIAS

Etiquetas

- Pero no pone en cuestión la continuidad de Iglesias al frente del proyeco político. El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este miércoles que presentará una lista “coherente” con los principios que defiende si no alcanza un acuerdo con el secretario general del partido, Pablo Iglesias, de cara a la II Asamblea Ciudadana, ‘Vistalegre II’. Se trataría de una lista al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y no a la Secretaría General.Así lo dijo en una entrevista en Telecinco, recogida por Servimedia, en el día en el que ambos se reunirán con la secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, y el anticapitalista Miguel Urbán para buscar la "unidad" en el congreso de Vistalegre. “Si no somos capaces de llegar a un acuerdo, presentaré una lista coherente con los principios que estoy defendiendo. Ahora, estamos de acuerdo en quién es el presidente”, manifestó el también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, que insistió en que no está en cuestión el liderazgo de Iglesias en Podemos. Errejón presentaría una lista al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y no a la Secretaría General. La gente, dijo, les quiere “juntos” y que Iglesias esté “en la posición en la que está", y agregó que él no quiere convertir el próximo congreso en un "plebiscito" en el que los inscritos tengan que elegir "paquetes completos".