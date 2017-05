EL PP PIDE A QUIEN PRESIDA LA COMISIÓN SOBRE SU FINANCIACIÓN QUE TENGA CLARO QUE ESTE ÓRGANO “NO PUEDE CONDICIONAR” A LA JUSTICIA

Etiquetas

- Falta de acuerdo sobre las presidencias a unas horas de que se constituyan las comisiones sobre el PP y las cajas. El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, recordó este jueves que la comisión parlamentaria que investigará la presunta financiación ilegal de su partido, que se constituirá hoy, “no puede condicionar” la resoluciones judiciales, pese a que algunos tengan “esas intenciones”.En los pasillos del Congreso, dijo que se busca a alguien “que la presida y la oriente par a los fines que el reglamento estable y sencillamente para eso”. Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja Carlos Floriano agregó que lo importante es que se lleguen a acuerdos “entre todos” y también para la presidencia, de tal forma que el trabajo de la comisión sea “lo más fructífero” posible. Hasta ahora, los grupos siguen en desacuerdo sobre quiénes son las personas que han de presidir la comisión sobre la financiación del PP y también la de la crisis financiera, que se van a constituir este mismo jueves una vez concluya la sesión plenaria, a pesar de que el nombre del diputado del PDECat Jordi Xuclá sonaba con fuerza para la de la supuesta ‘caja b’ del PP y la parlamentaria de Coalición Canaria, Ana Oramas, para la de las cajas.No obstante, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó hoy que los grupos están “cambiando de criterio” y hay quien pretende “hacer planteamientos en la elección de las mesas que no tienen ningún sentido”. “Vamos a ver si conseguimos ponernos de acuerdo”, dijo en mitad del Pleno de este jueves.Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, fijó posturas al decir que su grupo no es partidario de que la comisión sobre la financiación del PP la presida este partido. “A partir de ahí, habrá que ver qué candidatos hay y ya votaremos”, sentenció.Preguntado si Cs aspira a presidir esta comisión o la del rescate a las cajas de ahorro indició que “no es ninguna condición” y que, en cualqueir caso, su deseo es que esta última no la “controlarsen los viejos partidos”, refiriéndose al PP y PSOE, alegando que son “los que tienen intereses en que seguramente no funcione” este órgano.