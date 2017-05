PRESUPUESTO. UN EURODIPUTADO LIBERAL CRITICA LA “MERIENDA DE NEGROS” DE LAS CUENTAS EN ESPAÑA PARA 2017

Etiquetas

El eurodiputado español Enrique Calvet, que fue elegido en las listas de UPyD y que ahora está en el grupo liberal Alde de la Eurocámara, criticó hoy la “merienda de negros” que, a su juicio, ha sido la negociación de los Presupuestos de 2017 en España, debido a las cesiones hechas al PNV y Nueva Canarias. En declaraciones a Servimedia, Calvet, que es portavoz de Empleo de Alde, criticó “cómo se han negociado los Presupuestos en España”, puesto que entiende que las contrapartidas a los partidos nacionalistas conllevan “desigualdades entre españoles y regiones”. Sostuvo que la negociación presupuestaria no puede convertirse en una “merienda de negros” de la que se aprovechan los nacionalistas, puesto que esto “es terrorífico para la convivencia en España y para su futuro como proyecto común”.Asimismo, Calvet lamentó que desde Ciudadanos se apoyen los Presupuestos para 2017 pese a las cesiones al PNV y Nueva Canarias. “Me da mucha pena que no haya habido ni uno solo de mis amigos de Ciudadanos que se haya levantado y dicho ‘a este precio, yo no voto estos Presupuestos’”, dijo al respecto. Al mismo tiempo, este europarlamentario dijo que espera que la UE ayude “un poco” a evitar las cesiones a los nacionalistas en España, debido a que parece que el actual “nivel” de los políticos españoles lo hacen imposible.En este sentido, explicó que este mismo martes pidió a varios comisarios de la UE, entre ellos el de Economía, Pierre Moscovici, que analicen “más en profundidad” las cuentas que le presentan los distintos países y cómo cumplen el déficit, de forma que esto no se haga a costa de “desigualdades” entre sus ciudadanos.