1 MAYO. CS QUIERE PRESUPUESTOS PARA LUEGO ABORDAR UN MODELO LABORAL MÁS FLEXIBLE CONTRA LA PRECARIEDAD

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, abogó este lunes por un nuevo modelo laboral más innovador y flexible que acabe con la precariedad de los del PP y el PSOE, pero partiendo de la estabilidad necesaria para hacer reformas, para la que es necesario que se aprueben los presupuestos.Gutiérrez hizo estas declaraciones en la manifestación convocada en Madrid con motivo del Primero de Mayo, festividad que calificó de "día importante para todos los trabajadores" y que él aprovechó para transmitir su solidaridad a los parados y los trabajadores precarios."No nos podemos conformar", proclamó, enlazando con la tesis recurrente de Ciudadanos de que los modelos laborales del PP y el PSOE han sido "un fracaso" por "poco flexibles" y por que "conducen a la precariedad", de forma que hay que "ser valientes" y "proponer un modelo innovador, moderno, flexible".El dirigente de Cs añadió que hay que introducir reformas desde el Congreso de los Diputados; "como se tienen que hacer las cosas", puntualizó, en tácito distanciamiento de la simpatía de Podemos y otros sectores de la izquierda por las movilizaciones callejeras. Un ejemplo de estas reformas serían las que ha capitaneado Cs en defensa de los autónomos, que considera "claves" para acabar con la precariedad, dado que este sector es un importante creador de empleo. A preguntas de los periodistas, Gutiérrez siguió marcando distancias con Podemos tanto en lo que refiere a su rechazo de los presupuestos como en relación a su propuesta de moción de censura. Respecto a los primeros, dijo que espera que "salgan adelante", porque para hacer reformas "este país necesita estabilidad", y "sin prsupuestos no hay posibilidad de estabilidad" y "seguirá habiendo paro e impuestos" sin reformas ni partidas para políticas sociales.En cuanto a la moción de censura, insistió en que Cs no entiende una que "no tiene candidato (alternativo), ni apoyos, ni negociación previa". Gutiérrez dijo que a su partido esta iniciativa le "parece una broma" y que "no se debe bromear con algo tan importante" como las mociones de censura, "una figura esencial" de la democracia.