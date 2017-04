PRESUPUESTOS. ALONSO: “EN LA NEGOCIACIÓN NO ESTARÁN NI LA POLÍTICA PENITENCIARIA NI EGIBAR”

Etiquetas

El presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que la política penitenciaria “no estará en la negociación (con el PNV) de los presupuestos, ni tampoco Egibar”, en alusión a las declaraciones del dirigente nacionalista Joseba Egibar, que insinuó esta posibilidad.Egibar sugirió que en el posible apoyo del PNV a los presupuestos nacionales del PP estaría incluida el diseño de una nueva política penitenciaria, en un futuro escenario con la disolución de ETA. Alonso aseveró que “ni la política penitenciaria, ni Egibar están presentes en la negociación, “lo que es una garantía para pensar que puede haber un acuerdo presupuestario en el futuro” añadió.Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Alfonso Alonso abogó por una política de “impulso y estabilidad” y aparcar cuestiones como la independencia. Por ello cree que es necesario hacer un País Vasco más fuerte y pasar a una política de impulso basada en un marco estable y que “aquellas diferencias que puedan llevar a posibles discusiones entre nosotros y con el resto de España, queden apartadas” porque solo empobrecen el debate y “debemos aprovechar el crecimiento económico que está teniendo el resto de España”.El presidente del PP vasco situó a su partido en la “centralidad” y la “utilidad” y destacó que con la moderación se puede garantizar la estabilidad a las personas, lo cual “es un ejemplo que tiene que ser seguido también en Madrid” añadió.El dirigente popular vasco, reiteró su voluntad para llegar a acuerdos y apoyar los presupuestos del Ejecutivo presidido por Íñigo Urkullu, pero matizó que “siempre hay excusas para no encontrarse pero no me parece una posición responsable ni razonable”. “Lo que no es razonable es tomar la corrupción como pretexto para eludir la responsabilidad, que es procurar lo mejor para la sociedad más allá de sus apetencias de poder” dijo.Alonso defendió que lo que quiere la gente es moderación y estabilidad y que “los políticos se pongan de acuerdo”.