PRESUPUESTOS. EL PNV ASEGURA QUE HA LOGRADO UN “GRAN ACUERDO PARA EUSKADI” QUE “NO PERJUDICA A NADIE”

Etiquetas

El diputado del PNV Aitor Esteban justificó hoy el apoyo de su partido a los Presupuestos de 2017 porque han logrado “un gran acuerdo para Euskadi, que no perjudica a nadie y que rema en favor de principios que interesan a todos”.Esteban hizo esta afirmación en su intervención este jueves en el Congreso para defender que su partido votará en contra de las enmiendas a la totalidad a las cuentas presentadas por el Gobierno, lo que facilita que el proyecto siga su tramitación parlamentaria.Al explicar el acuerdo con el Ejecutivo, Esteban afirmó que los Presupuestos que avalarán no son los de su partido, pero defendió que han logrado un “acuerdo beneficioso” que lleva a la práctica “elementos importantes” del programa electoral peneuvista.Además, sostuvo que la aprobación de las cuentas estatales lanzará “un mensaje de estabilidad positivo a Europa y a la economía internacional” en “momentos de incertidumbre política interna y externa”. Remarcó, en este sentido, que “la coyuntura no es la más adecuada para enviar señales de inestabilidad económica” al exterior”.“AGENDA VASCA”Junto a este factor de estabilidad, Esteban explicó que el respaldo de su partido a los Presupuestos se debe también a que se ha tenido en cuenta la “agenda vasca” y el programa electoral de los peneuvistas.Defendió, a este respecto, las mejoras en el Cupo y en inversiones para el País Vasco, al tiempo que reprochó a Sortu que diga que estas cuentas estatales y el acuerdo logrado por el PNV perjudican a los vascos. Según Esteban, hacer esta afirmación “es, simplemente, no decir la verdad”.En cuanto a que parte de las fuerzas de la oposición en el Congreso esgrimieran la corrupción del PP como argumento para oponerse a los Presupuestos, el portavoz peneuvista dijo que las responsabilidades políticas deben “depurarse” en los tribunales y en las Cortes, pero cuestionó que esto se lleve a cabo en una votación de las cuentas públicas. A su juicio, “no parece que una votación de Presupuestos, en medio de una difícil coyuntura económica, sea ni el mejor escenario ni el más práctico para depurar responsabilidades” en lo que respecta a la corrupción.