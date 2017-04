PRESUPUESTOS. EL PP DICE QUE LA OPOSICIÓN ÚTIL ES LA QUE PACTA CON EL GOBIERNO

Etiquetas

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, apuntó este sábado que en la negociación de los presupuestos se verá si hay una oposición útil y madura, porque “los verdaderos líderes de la oposición”, la que “necesita España”, son quienes desde postulados distintos negocian con el Gobierno, le hacen cambiar algunos enfoques, y finalmente votan sí.Maroto dibujó este escenario en un acto del PP vasco en Barakaldo, donde partió de la premisa de que “sólo se puede aprobar lo que se consensúa entre diferentes”, y de que “partidos rivales pueden entenderse para cuestiones importantes, acordando y votando sí”. Según dijo, el presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy, les “repite todos los días que es necesario dedicar mucho tiempo a la posibilidad de consensuar entre posiciones distintas”. Las otras dos posibilidades son “o que no se apruebe nada o algo peor”: que la oposición saque adelante iniciativas pactando contra el PP.El dirigente popular pasó a referirse a los cambios que ha experimentado la oposición: “Antes había un líder de la oposición, ahora hay varios y compiten entre ellos, y la dinámica es ‘cómo puedo hacer daño, no al Gobierno, sino al rival”. A ese planteamiento atribuyó la moción e censura planteada por Podemos, “para debilitar aún más al PSOE, para meter cizaña en la izquierda y a ver si, a río revuelto, ganancia de Pablo Iglesias”.LA OPOSICIÓN QUE NECESITA ESPAÑASin embargo, para Maroto esto es “muy poco útil”, y los verdaderos líderes de la oposición no son quienes más camisetas llevan al Congreso, más gritan o presentan “más mociones absurdas y sin recorrido”, sino quienes “pensando distinto y teniendo postulados distintos, son capaces de hacerlos valer y presentarlos como alternativa, incuso hacer cambiar algunas posicones del Gobieno y, como el Gobierno cambia, se llega a un acuerdo y se vota sí”. Ésos son, en su opinión, “los lideres de la oposición que necesita España”, ya sea “desde la socialdemocracia o desde otras posiciones”. Por eso, cree que la aprobación de los presupuestos serán “un momento decisivo para ver si la nueva política ha venido para algo útil”, y si “tenemos una oposición suficientemente madura para ejercer su acción de control al Gobierno” pero permitiendo a la vez que se saquen adelante las cuentas públicas, que él presenteó como las más sociales de la historia del PP. Por lo que había dicho hasta ese momento, parecía que Maroto estaba aplaudiendo la labor de oposición del PSOE (además de la de Ciudadanos y el PNV, con quienes ya hay principio de acuerdo sobre los presupuestos) y vilipendiando la de Podemos, pero en la parte final de su intervención criticó a ambos partidos. De los socialistas dijo que “siguen empeñados en pelearse consigo mismos”, y se preguntó, “si uno es incapaz de gobernarse a si mismo”, cómo podría gobernar España, y “por qué no está el PSOE” en ese esfuerzo de todos por aprobar los presupuestos. Y, sobre Podemos, insistió en que su proyecto de moción de censura sólo ha sido “para agitar, provocar, buscar un titular”, pues “no se sabe qué candidato hay” como eventual alternativa a Rajoy. “La cosa es marear, es enredar”, enjuició, apuntando que en Podemos no tienen programa, sino que sólo “pretenden que se hable de ellos como agitadores sociales, que es en lo que se han convertido.”, en “el palo en la rueda de la estabilidad de España”.