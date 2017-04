PRESUPUESTOS. EL PP NIEGA QUE LA POLÍTICA PENITENCIARIA ESTÉ EN LAS NEGOCIACIONES

Etiquetas

La dirección nacional del Partido Popular negó este lunes que en las negociaciones con el PNV para que apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se esté abordando la política penitenciaria.En rueda de prensa desde la sede de Génova, tras el Comité de Dirección del PP, el vicesecretario general de Comunicación, Pablo Casado, afirmó que la política penitenciaria está “fuera de la negociación de los presupuestos” y, en un momento en que ETA “intenta blanquear su pasado asesino”, no se debería “permitir que ningún partido le ayude en ese objetivo de intentar sacar rédito político o mediático de lo que es una derrota gracias a la Ley, la Policía, la cooperación internacional y fortaleza de los partidos democráticos”. De esa manera respondió cuando se le preguntó por las afirmaciones del presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar, en las que señaló que su formación incluye en el “cuadro negociador” con el PP sobre los Presupuestos la política penitenciaria, que a su juicio debe cambiar si ETA desaparece.Ante esto, Casado subrayó que “ETA no va a obtener nada por entregar armas”, sino que debería ayudar a esclarecer los 300 asesinatos “impunes”, y pidió a “todos los partidos del País Vasco”, no como solo hizo el PP, a no participar en “fotos que son absolutamente vergonzosas” como las que, a su juicio, se hicieron las demás formaciones con Arnaldo Otegi. Casado remarcó que Otegi es un “etarra confeso que ha participado en secuestros de compañeros del PP y ha disparado a (Gabriel) Cisneros en el estómago”.“No es un hombre de paz. Y en esa escritura del relato de la derrota definitiva de ETA tiene que haber vencidos y vencedores, que somos los demócratas”, indicó.Por ello, Casado hizo hincapié en que con el PNV se está hablando de partidas presupuestarias, infraestructuras en la región, etc., “que es de lo que se habla en los Presupuestos”. A este respecto, dijo que ambos partidos comparten el “objetivo fundamental" de acabar la ‘Y vasca’ e imaginó que habrá “noticias sobre los apoyos de estos Presupuestos en los próximos días o semanas".