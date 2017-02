PRESUPUESTOS. RAJOY: "EN CUALQUIER CASO VOY A PRESENTAR LOS PRESUPUESTOS DE 2017"

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, anunció este lunes que está decidido a "presentar los Presupuestos" Generales del Estado de 2017 en las próximas semanas y llevarlos "en cualquier caso" al Parlamento para iniciar su tramitación, aunque dio por hecho que todavía no están acordados con los partidos de la oposición.Rajoy hizo estas declaraciones durante una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia al día siguiente del 18 Congreso Nacional que el Partido Popular ha celebrado este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde fue elegido por cuarta vez consecutiva como presidente de esta formación."Voy a presentar los Presupuestos de 2017 porque creo que debo hacerlo", dijo. "Yo presentaré el Presupuesto de 2017 e intentaré acordarlo. Ya hemos hablado mucho con Ciudadanos, vamos a hablar con el PNV y después hablaremos con el PSOE".Pese a las dudas sobre si podrá sacar adelante las cuentas de este ejercicio dado que no tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, Rajoy aseguró que piensa presentarlos "en cualquier caso" y se alegró de que al menos fue posible sacar adelante el techo de gasto antes de que acabara 2016.Además, Rajoy no quiso hacer apuestas sobre si podrá aprobar las cuentas públicas con el respaldo de otras formaciones políticas porque en las circunstancias actuales "es difícil hacer apuestas", pero descartó convocar elecciones anticipadas si fracasa esa tramitación.Recalcó que su intención es "que la legislatura dure lo más que se pueda". "Yo no voy a convocar elecciones, esto es un disparate. Hemos celebrado dos elecciones en España en 2016 y eso hace daño", replicó el jefe del Ejecutivo ante esa posibilidad.