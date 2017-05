PRESUPUESTOS. RIVERA PIDE RESPONSABILIDAD AL PSOE PARA EVITAR "CUPONAZOS" DEL PNV

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este viernes "responsabilidad" al PSOE para negociar los Presupuestos Generales del Estado y evitar que incluyan "cuponazos" para el País Vasco a cambio del respaldo imprescindible del PNV. Durante una visita a Caravaca de la Cruz (Murcia), Rivera aseguró que por mucho que "desmoralice" la corrupción que afecta al PP el país no se puede "bloquear" por la ausencia de Presupuestos. Subrayó que esos Presupuestos incluyen partidas pactadas con Ciudadanos que beneficiarán a la clase media y que permitirán, por ejemplo, convocar miles de plazas de empleo público. "El país tiene que seguir avanzando", alertó. Dado que Unidos Podemos está "desagraciadamente situado en el no y en el autobús", Rivera apeló al PSOE para que tenga "un poquito de responsabilidad" y negocie con el Gobierno el contenido de esos Presupuestos durante su trámite parlamentario. De esa forma se podría negociar con un "partido de Estado" y evitar, por ejemplo, "cuponazos para los nacionalistas vascos" como el acordado con el PNV a cambio del respaldo imprescindible de sus cinco diputados en el Congreso. Rivera reiteró su petición al PSOE para que la "batalla interna" de las primarias por el liderazgo interno del partido "no ponga en jaque la legislatura".