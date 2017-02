CONGRESO PP. 786 PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CUBRIRÁN EL CÓNCLAVE QUE ENCUMBRARÁ A RAJOY

Etiquetas

Un total de 786 profesionales de los medios de comunicación cubrirán el XVIII Congreso Nacional del PP en el que Mariano Rajoy pretende reafirmar su liderazgo, así como renovar el ideario y rearmar el proyecto ideológico del partido.Según confirmaron a Servimedia fuentes populares, este cónclave lo cubrirán profesionales de 22 medios de comunicación extranjeros y de 160 medios nacionales desde las instalaciones de la Caja Mágica, que se convertirá en el ‘fuerte’ del Partido Popular este fin de semana.Alrededor de las 12.00 horas de este viernes, los vicesecretarios del PP recogieron sus acreditaciones y recorrieron junto a la prensa las instalaciones de un cónclave en el que se decidirá su futuro.El ambiente del paseo fue cordial y Fernando Martínez-Maíllo, responsable de Organización y Electoral de los populares, esquivó, en todo momento, las preguntas referidas a si acabará el fin de semana como coordinador general, una figura que en el PP no existe desde 1996 y que se especula que se recuperaría en caso de que Rajoy volviera a confiar en María Dolores de Cospedal como secretaria general del partido.La prensa también bromeó con Javier Arenas, vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos, a quien se le preguntó por el secreto de que siempre salga indemne de los cambios orgánicos que se producen en el PP.DEBATE DE ENMIENDASLos 3.128 compromisarios que participarán en el XVIII Congreso Nacional registraron más de 4.000 enmiendas a las cinco ponencias y 1.334 se centraban en la de Estatutos, considerada la “ponencia marco” del cónclave.Entre las enmiendas que tendrán que debatirse por no haber logrado un acuerdo previo se incluyen temas controvertidos como la acumulación de cargos, como es el caso de María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha.Este viernes por la tarde uno de los debates con los que tendrá que lidiar la dirección es si se deben o no poner mayores restricciones a la hora de compaginar funciones. Además, esta ponencia por primera vez aúna la parte política y estatuaria en un solo texto y se debate en Plenario, en el que están todos los compromisarios.Este el caso de Cospedal desde que asumió el 4 de noviembre la cartera de Defensa, mientras sigue al frente de la Secretaría General del PP y presidiendo el partido en Castilla-La Mancha. Fuentes de su entorno reconocen que afronta este Congreso “tranquila” y remarcan que es Rajoy quien tiene la facultad para conformar su equipo. El domingo, antes de la clausura, se celebrará un Comité Ejecutivo Nacional en el que Rajoy tendrá que ratificar su lista y podrá, si así lo decide, nombrar esta figura.CHARRÁNEn cuanto a la limitación de mandatos de los dirigentes del partido, algo que se contempla en el pacto de investidura sellado con Ciudadanos, en este momento sólo queda viva una de las cinco enmiendas presentadas. “Ese debate se ha ido reduciendo a la mínima expresión”, señalan desde la dirección del partido.También habrá que debatir sobre las primarias, ya que compromisarios como el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, defenderán este sistema frente al de “doble vuelta” que quiere implantar Maíllo a nivel nacional. Respecto a esta cuestión, sobre la que se ha negociado mucho y se ha llegado a acuerdos con Madrid y Valencia, aún quedan vivas aproximadamente 10 enmiendas.Además, se llevará a los Estatutos que se aprobarán este fin de semana que en el logo del PP aparece un “charrán”, aunque matizarán que “comúnmente se conoce como gaviota”.