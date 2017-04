CANAL. OSSORIO SINTIÓ UNA “PROFUNDA DECEPCIÓN” AL ENTERARSE DE LA DETENCIÓN DE IGNACIO GONZÁLEZ

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo hoy en el Fórum Europa, respecto a la detención del expresidente regional Ignacio González, con quien fue consejero de Hacienda, que “mi primera sensación personal fue de ‘shock’ al no entender lo que estaba pasando, luego sentí una profunda decepción”.Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ossorio señaló que también sintió “vergüenza”.Recordó que trabajó con González como miembro del Consejo de Gobierno y manifestó que sintió una “decepción gigantesca al comprobar que hay personas que hacían eso”, refiriéndose a los delitos que se imputan al exmandatario madrileño.El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid argumentó que la corrupción es cosa de personas no de siglas o partidos y se mostró partidario de “poner remedios para detectarla lo antes posible para evitar que suceda”. Sobre este mismo asunto, aseguró que la “transparencia es un auténtico antídoto contra las conductas no deseadas” y dijo que “me gustaría que la corrupción ya se hubiese amortizado”·Ossorio también habló del caso del diputado regional del PP Jesús Gómez, quien alertó a Génova de que González cobraba comisiones en Suiza y a quien Esperanza Aguirre no le hizo caso, y afirmó que “si hizo eso, lo hizo muy bien”.El portavoz popular precisó que “en aquella época había muchos rumores sobre González, pero no le prestábamos atención” Por otro lado, explicó que “ahora habrá más o menos ruido” en los debates parlamentarios”, pero el Gobierno que preside Cristina Cifuentes es “honesto y no hay ni un solo caso de corrupción” en estos dos años.