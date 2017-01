EL PNV NO PROPONDRÁ CANDIDATOS PARA RENOVAR EL TC, AL QUE CONSIDERA “DESLEGITIMADO”

Etiquetas

El PNV no propondrá ningún candidato para renovar alguna de las cuatro plazas vacantes de vocales del Tribunal Constitucional, pues cree que el TC “está deslegitimado”, si bien admite que ni el PP ni el PSOE le han pedido que lo postule.Así lo señaló el portavoz nacionalista en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, antes de entrar en la Junta de Portavoces. Allí reconoció que nadie se ha dirigido a ellos, añadió que no propondrán a nadie y criticó que el PP y el PSOE hagan que las mayorías en ese órgano “se reproduzcan una y otra vez”.Para él, el TC “ha perdido toda legitimidad” y “ha puesto patas arriba todo el sistema autonómico”, en particular por su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, y el PNV no lo va a legitimar proponiendo nuevos vocales sólo para que se diga que “los nacionalistas ya están representados” en él aunque sus candidatos sólo puedan presentar votos particulares. “Que se coman con patatas el TC”, concluyó enfáticamente.