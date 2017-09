PSE-EE cree que la solución en Cataluña debe ser "política, basada en el diálogo y el acuerdo"

Etiquetas

Andueza advierte de que los socialistas siempre estarán "del lado del gobierno de España cuando alguien intente cometer una ilegalidad"

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha afirmado que la solución en Cataluña debe ser "política, basada en el diálogo y el acuerdo", aunque ha advertido de que socialistas siempre estarán "del lado del gobierno de España cuando alguien intente cometer una ilegalidad".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el parlamentario socialista se ha referido a la situación que se vive en Cataluña y el anunciado de referéndum del 1 de octubre.

Tras indicar que el Gobierno vasco integrado por PNV y PSE "no va a cometer ninguna ilegalidad" como en Cataluña, ha lamentado que últimamente se pervierte "por muchas partes" el término democracia.

"Democracia son mayorías y normas, no solo mayorías y no solo normas. La solución debe ser política, basada en el diálogo y el acuerdo", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que lo que falta en Cataluña es diálogo entre ambas partes y "parece que el choque de trenes es evidente y ambos quieren imponer su solución".

No obstante, ha reconocido que los socialistas no van a permitir que se produzca un referéndum que es "absolutamente ilegal". "El PSOE siempre estará del lado del gobierno de España cuando alguien intente cometer una ilegalidad, lo que no quiere decir que el PSOE no entienda que se trata de un error la actitud del Gobierno español ante el problema de Cataluña", ha matizado.

Asimismo, ha puesto en valor la propuesta registrada por su formación en el Congreso para que se constituya una comisión que empiece a trabajar sobre el modelo territorial en el Estado.

SIN VOLUNTAD POR NINGUNA PARTE

"Cada cual barre para su casa y actúa a favor de obra, pero tergiversando el concepto de democracia. Derecho a decidir por supuesto, pero de todos. A mí me gustaría que se celebrara un referéndum, pero en base a un acuerdo de todas las fuerzas políticas que pusieran encima de la mesa un nuevo estatuto que fuera refrendado por la sociedad catalana", ha confiado.

Sin embargo, ha criticado que no haya "voluntad" por ninguna de las partes y ha reclamado por ello que ambos gobiernos se sienten "a dialogar de una vez por todas".