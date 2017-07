PSE cree que PP "utiliza de mala manera a una víctima inocente como Miguel Ángel Blanco"

Etiquetas

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha considerado que el Partido Popular "utiliza de mala manera a una víctima inocente como Miguel Ángel Blanco" y ha subrayado que "todas las víctimas del terrorismo merecen el mismo el reconocimiento y homenaje". "Creo que forma parte de una estrategia del PP, que ellos tendrán que explicar por qué la hacen", ha afirmado.

La dirigente socialista ha asegurado también que, a su entender, la presencia del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga en Ermua, en el homenaje al edil del PP asesinado hace 20 años, "no sobraba", si bien "otra cosa" es que la izquierda abertzale "tenga que dar más pasos" y que no se debe "rebajar el umbral de exigencia" para que reconozca el daño causado por ETA.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha destacado que "la unidad de los demócratas ha sido clave" para que "la democracia ganara a los violentos", por lo que ha valorado los acuerdos tanto del Pacto Antiterrorista, como de la Mesa de Ajuria Enea.

En este sentido, ha señalado "hubo mucha movilización ciudadana indignada por el crimen a cámara lenta" de Miguel Ángel Blanco, pero "lo potente políticamente se produjo en la Mesa de Ajuria Enea" porque "luego hubo muchos más crímenes, vino todo el horror del pacto de Lizarra con el apartheid político al que nos sometieron al PP y al PSE en Euskadi, vino el pacto de PNV, de Batasuna, de Ezker Batua con ETA para ese pacto, vino la ruptura de la tregua de ETA, vinieron muchos asesinatos" y, sin embargo, "no hubo tantas movilizaciones".

Mendia ha destacado que "afortunadamente hoy estamos en un estadio diferente", en el que "hay que leer el pasado, ser exigentes con nosotros mismos, sobre todo por la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones, pero mirar al futuro y construir la convivencia del futuro".

"Tenemos que trabajar por que todos y cada uno de lo que vivimos en Euskadi, pensemos como pensemos, podamos tener esa libertad y sobre todo respeto al diferente. Lo tenemos que construir, leyendo la página de la historia y mirar al futuro", ha insistido.

Preguntada por las discrepancias entre los partidos que se están produciendo, ha lamentado que el PP "utiliza de mala manera a una victima inocente como Miguel Ángel Blanco".

"No me ha parecido nada oportuno. Creo que todas las víctimas del terrorismo merecen el mismo reconocimiento y homenaje, y que forma parte de una estrategia de PP que ellos sabrán y tendrán que explicar por qué hacen esta estrategia", ha señalado Mendia, que ha apuntado que el PP también "tendrá que explicar por qué no está en la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco "hablando de víctimas".

ARZUAGA NO SOBRABA

Por otro lado, se ha referido a las críticas realizadas por el PP a la presencia del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga en el homenaje tributado a Miguel Ángel Blanco el pasado martes en Ermua.

Tras recordar que los socialistas han pasado "50 años pidiendo que hagan política con las armas de la democracia" a la izquierda abertzale, ha considerado que "la presencia de Sortu en la persona de Julen Arzuaga en Ermua no sobraba" porque "es un paso y sería estúpido no reconocer que se están dando pasos" por parte de la izquierda abertzale.

No obstante, ha precisado que "otra cosa es que tengan que dar más pasos y que no hay que rebajar el umbral de exigencia en cuanto a la necesidad que tenemos en Euskadi de reconocer el daño que ETA ha hecho a este país". "Y eso les corresponde a ellos", ha añadido.

Mendia ha señalado que "en eso estamos trabajando, en el reconocimiento del daño que se ha hecho a la sociedad, por parte de todos". De este modo, ha lamentado que, en el Parlamento vasco, "todavía, a día de hoy, todos podemos condenar a los crímenes del GAL, los crímenes del Batallón Vasco-español, la tortura, los abusos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si se han producido, pero no todos podemos condenar a ETA".

"Hay todavía un grupo de personas que no lo condenan. Esa es una tarea pendiente y en eso estamos", ha insistido la secretaria general del PSE, que ha indicado que Ponencia de Memoria y Convivencia ha comenzado los trabajos con el tema de las víctimas y "la siguiente tarea que afrontaremos será ésa".

Asimismo, ha considerado que se ha "avanzado mucho" en el reconocimiento a víctimas de otras violencias, según ha indicado, durante el mandato de Patxi López al frente del Gobierno vasco con "en parte un acuerdo del PP", aunque esta formación "ha retrocedido sobre esos pasos dados".

A su entender, "todas las víctimas son iguales en su sufrimiento", aunque "no es la misma violencia la que mató a Miguel Ángel Blanco o a Fernando Buesa que la que mató a una persona que murió en un control policial". "Todas merecen reconocimiento", ha indicado.

Por otro lado, se ha mostrado convencida de que "la historia se contará" porque "no la escriben los políticos", sino los historiadores. Por su parte, ha añadido, los políticos deben "construir un suelo común compartido" en el que diga que "matar siempre estuvo mal, que nunca hubo una justificación para asesinar, para secuestrar, para extorsionar, para torturar en este país" y que "jamás tiene que volver a repetirse eso".

"Eso tenemos que ser capaces de decirlo todos", ha remarcado la secretaria general del PSE, que ha asegurado ser "optimista", aunque ha reconocido que "igual la izquierda abertzale necesita más tiempo". "Nosotros estamos dispuestos a esperar, no a bajar las exigencias, porque todos necesarios para construir Euskadi", ha concluido.