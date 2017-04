PSE dice que no tiene "ninguna duda" de que la política penitenciaria forma parte de las conversaciones de PNV y PP

Etiquetas

El parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto ha afirmado no tener "ninguna duda" de que la política penitenciaria forma parte de las "conversaciones" entre el PNV y el PP para explorar las posibilidades de acuerdo en torno a los Presupuestos Generales del Estado y ha añadido que es algo que no tiene por qué incomodar a su partido.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha afirmado, en general, que al PSE-EE no le incomodaría "necesariamente" que el PNV llegara a pactar los Presupuestos Generales del Estado con el PP.

Prieto ha manifestado que, si el PNV quiere llegar a un acuerdo, está "en su derecho" y, en todo caso, lo que deberá hacer es "explicar sus contenidos y tendrá que justificar por qué hace ese pacto, ese entendimiento".

"Pero si el PNV encuentra materias para acordar con el PP, que lo expliquen, y, en función del contenido, nos iremos pronunciando, pero no tiene por qué incomodar que en la política de cualquier institución, y de cualquier ámbito se puedan producir acuerdos entre diferentes. Es una de las esencias de la democracia y del respeto al pluralismo político, aquí la ciudadanía, nadie da mayorías absolutas y, por lo tanto, todo el mundo tiene que buscar socios y acuerdos puntuales para poder sacar adelante la acción legislativa que le toca liderar", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que al PSE-EE no le genera incomodidad "ningún acuerdo político en el sentido de las siglas" porque no cree que hay que tener una "mirada cerrada en cuanto a si una sigla se acerca a otra" y ha añadido que, en todo caso, "las incomodidades pueden venir por los contenidos".

Prieto ha indicado que se podría dar alguna "incomodidad puntual" si el PNV acordará políticas que van "contra los intereses progresistas, sociales, de la ciudadanía en general o de los ciudadanos vascos, en particular".

POLÍTICA PENITENCIARIA

Preguntado por los temas que deben estar encima de la mesa de esa negociación como, por ejemplo, la política penitenciaria, ha apuntado que dijo hace tiempo que la "posición de firmeza" que esgrimía el PP, "quizás en unas semanas podría verse alterada por una necesidad de votos del PP en España para sacar adelante los Presupuestos y esa necesidad se refería al PNV".

"Yo creo que este es el juego de la política, a veces hay posiciones de unos y de otros que son como muy duras y que, sin embargo, por la cocina, se está tratando de suavizar o de llegar a acuerdos y entendimientos", ha agregado.

Prieto cree que en una negociación "cabe absolutamente todo", dentro de "posiciones democráticas" y "cualquier pretensión de cualquier parte cuando se pone en una mesa de negociación es razonable".

"Otra cosa es, luego los acuerdos a que se llegue, pero que uno para llegar a un acuerdo presupuestario quiera poner encima de la mesa aspectos que están pendientes de la política es algo que se ha hecho siempre. A veces la gente trata de jugar a las palabras y de sorprenderse por cosas que no tienen tanto sorpresa ni tanta entidad", ha agregado.

Prieto ha señalado que el PNV ha dejado claro en los últimos años que había unas "líneas rojas" que el Gobierno del PP "las había traspasado". En este sentido, supone que el PNV las habrá "puesto todas encima de la mesa".

"¿Quién tienen razón en esta polémica, si la tiene Joseba Egibar, el PNV o la tiene Borja Sémper o Alonso, a mi es que esto me da un poco igual porque es parte de un juego dialéctico, político (...) A mí no me cabe ninguna duda de que cualquier buen negociador cuando se sienta con alguien que le necesita le pone encima de la mesa todas aquellas cosas que quiere resolver", ha agregado.

En este sentido, ha afirmado no tener "ninguna duda" de que la política penitenciaria "forma parte de las conversaciones" entre el PNV y el PP sobre los PGE. "No sé si serán condiciones para negociar pero que forman parte de las conversaciones, no me cabe ninguna duda", ha añadido. Prieto ha indicado que al PSE-EE no le incomoda que este tema forme parte de las conversaciones entre ambos partidos.