PSOE-A recuerda a Cs que ha quedado "zanjado" que Susana Díaz seguirá como presidenta aunque gane las primarias del PSOE

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha recordado este lunes a Ciudadanos --socios de investidura-- que si algo ha quedado "zanjado y resuelto" es que Susana Díaz va a seguir al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con independencia del resultado de las primarias del PSOE para la elección de la persona que ostentará la Secretaría General del PSOE, puesto al que ella opta.

"No toca y no es el momento de analizar otras circunstancias porque no se van a producir de forma inminente, ni mañana ni pasado ni después del 21 de mayo", según ha señalado Juan Cornejo en rueda de prensa.

El dirigente socialista ha hecho estas manifestaciones después de que el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, haya invitado al PP-A, en una entrevista con Europa Press, a sumarse a un "acuerdo más amplio" con PSOE-A y Cs si Susana Díaz abandona la Presidencia de la Junta, en el caso de convertirse en la próxima secretaria general del PSOE, y se renegocia el acuerdo de investidura, cuestión que Cs exigirá.

Juan Cornejo ha indicado que las propuestas que haga Marín son "muy respetables, pero cuando llegue el momento, ya veremos, si llega y cuándo llega".