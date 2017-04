PSOE-A ve a Moreno como un "mal líder político" que condiciona su futuro a que Susana Díaz "se vaya o se quede"

Etiquetas

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha manifestado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, es un "mal líder político" que condiciona su "futuro político" a que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "se vaya o se quede" en la comunidad. Ha aconsejado a Moreno que, cuanto antes, resuelva las "batallas" internas en su partido y se pongan a trabajar en la defensa de los intereses de Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, Pérez, que ha querido dejar claro que Susana Díaz seguirá como presidenta de la Junta si resulta elegida secretaria general del PSOE, ha manifestado que Moreno no es un "buen líder de la oposición porque no es un buen líder para Andalucía y no está cuando se le necesita para defender los intereses de los andaluces".

A su juicio, Juanma Moreno demuestra que es un "mal líder político si está pendiente del futuro político de su adversaria y, sin duda, no confía mucho en sus posibilidades al condicionar su futuro político a que Susana Díaz se vaya o se quede".

Ha criticado especialmente que el presidente del PP-A, Juanma Moreno se mantuviera "escondido" y "ausente" cuando se presentaron los PGE de 2017 y se ha echado en falta que "alzara la voz en contra del Gobierno de Rajoy para defender lo que corresponde a los andaluces".

Verónica Pérez ha indicado que cuando Moreno ha hecho unas declaraciones sobre los PGE, una semana después, ha sido para seguir siendo la "comparsa de Mariano Rajoy y del Gobierno del PP, aunque eso signifique dañar a esta tierra". "Esa no es oposición que merecen los andaluces", ha sentenciado la dirigente socialista.

A su entender, el líder del PP-A está demostrando "que no tiene capacidad de alzar la voz en defensa de los intereses de los andaluces" y de anteponer los intereses de esta tierra a intereses partidistas.

Con los PGE, según Verónica Pérez, se ha puesto del lado de los que están "machando a Andalucía". Esas cuentas, según ha señalado, son un auténtico mazazo para esta tierra, porque entierran las grandes infraestructuras, al tiempo que no contemplan un plan especial de empleo.

"Moreno debería estar defendiendo los intereses de los andaluces, pero ni está ni se le espera", ha apuntado.

Ha señalado que la Junta no ha descartado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera, una medida que apoyará el PSOE-A. "El Gobierno ha anunciado esa posibilidad y si lo hace nos parecerá acertado que se utilicen todas las vías e instrumentos para reivindicar al Gobierno central lo que corresponde a Andalucía", ha dicho.

En cuanto a los procesos internos del PP-A, ha indicado que a ese partido se le ve muy centrado y preocupado por las "batallas internas que tienen de cara a los congresos provinciales". Ha planteado que da la impresión de que el liderazgo de Moreno "no termina de consolidarse porque parece que, ante esos procesos, hay una presencia de Javier Arenas, que todavía es muy fuerte en el PP-A".

Ha recomendado al PP-A que se preocupe más de los intereses de los andaluces y menos de sus problemas internos. "Que los resuelvan cuanto antes y se pongan de una vez por todas a trabajar en la defensa de los intereses de Andalucía", ha sentenciado.