PSOE-A dice que el PP-A es "la derecha más sumisa" a la hora de reclamar inversiones y Moreno un "títere" de Rajoy

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, ha asegurado este viernes que el PP andaluz es "la derecha más sumisa de España" a la hora de reclamar inversiones para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha criticado que el presidente de la formación en Andalucía, Juanma Moreno, "ha vuelto a demostrar que es un títere en manos de Mariano Rajoy".

En rueda de prensa en Málaga, Conejo ha indicado que Andalucía es la comunidad "donde el Gobierno ha recortado más las inversiones en 2017" y ha significado que en Valencia, el PP "se ha sumado a una resolución pactada por todos los grupos con representación en el parlamento valenciano para rechazar los presupuestos de Rajoy", algo, ha apuntado, "impensable" en Andalucía.

"Moreno y el PP-A son cómplices del maltrato y atropello a los andaluces con estos presupuestos generales", ha asegurado el socialista, quien ha incidido en que "ante el recorte de 668 millones de euros y la negativa de un plan de empleo, Moreno primero estuvo escondido y luego optó por justificar este castigo con ataques al gobierno andaluz y a la presidenta, Susana Díaz".

Ha criticado que el PP en Andalucía "no levanta la voz cuando se castiga a esta tierra" y que sus dirigente "no respondan a los intereses de los andaluces sino a las órdenes de quienes les han puesto ahí, que es el presidente Mariano Rajoy". Moreno, ha señalado, "es un títere que sigue haciendo méritos para continuar dirigiendo la sucursal del PP andaluz".

Según el dirigente socialista, el "maltrato" de Rajoy a Andalucía "no es de recibo", recordando que el presidente del Gobierno está este viernes en Andalucía, en Sevilla, "pero seguro que es incapaz de explicar el recorte de más de un 36 por ciento de las inversiones a nuestra tierra". "No puede explicarlo porque ese maltrato y ese castigo no tienen justificación ninguna", ha sostenido.

Por contra, ha asegurado que los socialistas "sí vamos a levantar la voz ante el recorte" y ha dicho a los ciudadanos que "no se preocupen porque vamos a defender sus intereses", apuntando que al margen de que la Junta se reserve la posibilidad de presentar incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional, los socialistas andaluces presentarán una batería de enmiendas "para corregir" los presupuestos.

Así, ha señalado que el grupo parlamentario planteará una alternativa a los presupuestos y que la batería de enmiendas que ultiman los socialistas andaluces incluirá "el impulso a proyectos estratégicos para nuestra tierra como la modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadillas"; unas enmiendas que, ha reiterado, "a la vista de lo demostrado hasta el momento parece que no van a contar con el apoyo del PP-A".

Ha explicado que el portavoz del PP-A y presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, "ha votado en contra de un iniciativa del grupo socialista en la institución provincial para que el Gobierno acometiera de forma urgente dicha línea y cumplir los plazos previstos de finalización en 2020". "Ese voto en contra en la Diputación supone que el PP de Andalucía no quiere que venga más inversión", ha asegurado.

Por último, ha reiterado que las provincias "más maltratadas" en estos presupuestos son andaluzas, en concreto Almería, Córdoba y Málaga, preguntándose "para qué sirve el rosario de ministros que vienen a la provincia malagueña". "Esto demuestra que solo vienen a pasear y ha hacer turismo y que Bendodo no pinta nada en su partido", ha manifestado.