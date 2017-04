PSOE-A defiende "capacidad" de Díaz para compatibilizar cargos y dice que Andalucía "no merece la oposición que tiene"

Etiquetas

La secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha defendido la "capacidad" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para compatibilizar ese cargo con la Secretaría General del PSOE en caso de ganar las primarias, y ha denunciado que esta comunidad "no merece la oposición que tiene".

En una entrevista con Europa Press, Verónica Pérez ha indicado que "nadie duda en este país de que Susana Díaz tiene una capacidad de trabajo inmensa y sobrehumana, y se caracteriza por dejarse la piel en todo lo que afronta". Ha indicado que así va a seguir siendo y ello va a permitir que "pueda compatibilizar" la presidencia de la Junta con la Secretaría General del PSOE en caso de ganar las primarias.

"Estoy absolutamente convencida de la capacidad de trabajo, de la dedicación y de la entrega de Susana Díaz a todo lo que hace y, por lo tanto, será capaz de compatibilizar la Presidencia de la Junta con la Secretaría General del PSOE", ha señalado.

Ha recordado que en este país hay precedentes que no generaron tanta polémica, como el caso de Dolores de Cospedal, que fue presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP.

NO HAY OPOSICIÓN

Asimismo, la dirigente socialista ha indicado que Andalucía "no merece la oposición que tiene": "los andaluces no merecen tener una oposición que no está a la altura de los ciudadanos de esta tierra".

Pérez ha señalado que la oposición está preocupada "eternamente por el futuro político de la presidenta, pero que no está preocupada de los problemas de los andaluces", en referencia especialmente al PP-A y Podemos. En su opinión, con esa actitud, esos partidos están "condenados a seguir siendo oposición".

Ha señalado que los andaluces se merecen una oposición que se preocupara más de los problemas y de defender los intereses de la ciudadanía, en lugar de "estar tan preocupada por el futuro político de la presidenta".

La dirigente socialista ha recalcado además que en Andalucía, desde hace meses, "no hay oposición, porque una oposición absolutamente centrada y preocupada por el futuro político de Susana Díaz no es la que necesita esta comunidad".

Ha señalado que la oposición no tiene iniciativas ni propuestas ni alza la voz para defender los intereses de Andalucía. "Esa es precisamente una oposición que no se merecen los andaluces", ha indicado Pérez.