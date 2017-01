PSOE-A denuncia la "inquina" de Cifuentes hacia Andalucía e insta a PP-A a que exija que cesen los "ataques"

Etiquetas

El PSOE-A ha denunciado este lunes la "obsesión y la inquina" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hacia Andalucía y ha pedido al PP-A que de una vez "plante cara" y exija a los dirigentes del partido que cesen los "ataques" hacia esta tierra.

Así se ha expresado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien ha lamentado las declaraciones de Cifuentes relativas a que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no puede dar lecciones sobre impuestos y a que es "mejor ser paraíso que ser infierno: infierno es que te frían a impuestos, o no poder recibir una herencia porque no puedas pagar los impuestos", en referencia a la comunidad andaluza.

Para Cornejo, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una "fijación extrema con Andalucía" y todo porque esta tierra le "rompe los esquemas" ya que es un ejemplo de que se puede gobernar de otra manera.

Ha acusado a Cifuentes de "mentir" y de graves "errores" en sus manifestaciones y se ha mostrado convencido de que lo único que persigue es tapar cualquier debate donde se compare la situación de la sanidad o la educación andaluza con la de la educación o sanidad madrileña, en la cual se han producido importantes "recortes" y "privatizaciones".

En tono irónico, Juan Cornejo ha manifestado que en el mes agosto es cierto que ciudades como Sevilla pueden ser como un "infierno" dadas las altas temperaturas que se alcanzan.

En cualquier caso, ha defendido que el sistema impositivo en Andalucía se basa en la progresividad, es decir, en que pagan más lo que más tienen, y ha asegurado que el PP quiere que se suprima el impuesto de sucesiones y donaciones para contentar a los que más tienen.

"Los ricos llaman a la justicia infierno y a la opulencia la llaman cielo", según ha señalado Juan Cornejo sobre las palabras de Cifuentes, apuntando que los socialistas consideran que la progresividad que hay en Andalucía a la hora de pagar impuestos es "justicia y derecho constitucional".

Juan Cornejo también ha criticado la "falacia y el montaje" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, cuando manifiesta que cada año se tienen que trasladar a Madrid 40.000 andaluces por el tema de los impuestos. Según ha señalado, el 93 por ciento de las personas que heredan en Andalucía están exentos de pagar impuestos.

El dirigente socialista ha indicado que lo que tiene que hacer Moreno es, de una vez por todas, "plantar cara" a los dirigentes nacionales del PP y de otras comunidades para exigirles que se ponga fin a los "ataques" a Andalucía. "Sin duda, al PP-A le queda mucha tarea por delante en defensa de los andaluces", según el dirigente socialista.