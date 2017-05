PSOE-A critica "injerencias" en el proceso interno del PSOE de Podemos y Moreno, al que aconseja que "apague sus fuegos"

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha criticado este lunes las "injerencias" de Podemos y del presidente del PP-A, Juanma Moreno, en el proceso interno de primarias que ha desarrollado el PSOE y ha recomendado al líder popular que se ocupe de los "fuegos internos" que tiene su formación en provincias como Sevilla y Jaén.

En rueda de prensa, Juan Cornejo ha recomendado a Moreno y el PP-A que se dediquen a apagar sus "fuegos internos", dados los problemas del partido en las provincias de Jaén y Sevilla, y respeten que la militancia socialista se haya pronunciado libremente en las primarias.

Ha dicho que, sin duda, el PP no puede entender lo que ha ocurrido en el PSOE porque no lleva a cabo estas prácticas democráticas y su forma de elección es el "dedazo". "No creo que se el Partido Popular el más adecuado para dar ningún tipo de lección", ha señalado.

Juan Cornejo ha insistido en invitar a Moreno a que se ponga a trabajar por Andalucía, a resolver sus propios asuntos internos y a dejar que otras formaciones se organicen y aborden sus procesos internos como consideren, con lo que le ha demandado un poco más de "respeto".

En su opinión, Moreno estaría "encantado" de no tener a Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, pensando que así podría tener alguna posibilidad de obtener el respaldo mayoritario de los andaluces.

En cuanto a Podemos e IULV-CA, ha dicho que también podrían dedicarse a sus asuntos internos, y ha dicho que al coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, lo único que le hace falta es, después de los resultados electorales de su formación en la comunidad, atender la propuesta de Podemos para que rompa con el PSOE en los ayuntamientos andaluces donde cogobiernan y se ponga en peligro la situación de estabilidad que hay actualmente.

El 'número dos' de los socialistas andaluces ha indicado que el único objetivo de Podemos en Andalucía es ir contra el PSOE en cualquier cuestión.