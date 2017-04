PSOE-A, que respeta la opinión de Zapatero, resalta entendimiento con PSC y que la mujer "siempre lo tiene más difícil"

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha destacado este martes que las relaciones de la federación andaluza con el PSC son "fluidas, de entendimiento, de hermanamiento, de fraternidad y de solidaridad", si bien también ha incidido, en cuanto la candidatura de Susana Díaz para liderar el PSOE, que es "obvio" que la mujer "siempre lo ha tenido todo más difícil".

Así se ha pronunciado Cornejo, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, después de que el expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero haya asegurado que en Cataluña hay "prejuicios" hacia la candidata a liderar el partido, Susana Díaz, por ser mujer y andaluza.

El número dos del PSOE-A ha asegurado que respetan la postura planteada por Rodríguez Zapatero, cuando ha incidido en que en este país "lo tiene más difícil la mujer que el hombre" y esto es algo que refleja, como ha apuntado, datos como la diferencia salarial o el empleo entre ambos sexos. "Las mujeres son la mitad de los ciudadanos del país pero siempre lo tiene mucho más difícil además de sufrir situaciones tan desagradables y desterrables como la violencia", ha apostillado.

"El machismo existe en este país, no reconocerlo sería no reconocer una obviedad", ha abundado el socialista andaluz, quien ha asumido que en la política, como en otros aspectos de la vida, también ocurre: "El machismo no tiene límites, se manifiesta en todas las formas de vida y de convivencia". Así, ha llamado a trabajar para terminar con el machismo, para lograr un mundo más igualitario "en el que la mujer ocupe el lugar que le corresponde, en igualdad con el hombre".

En cuanto a que su condición de andaluza pueda afectar a Susana Díaz en su carrera por la Secretaría General del PSOE, Cornejo ha considerado que esto no será así. "A veces algunos en política miran al Sur de forma no muy cariñosa pero la inmensa mayoría de los ciudadanos miran a los andaluces con cariño, con simpatía y fraternidad", ha señalado.

El secretario de Organización del PSOE-A ve "muy difícil" no llevarse bien con Andalucía porque es una tierra, como ha recalcado, "muy acogedora y que siempre ha sabido entenderse con todos los acentos, con todas lenguas y con todos los territorios de este país".

Tras señalar que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, presentará a Susana Díaz en el acto que protagonizará este miércoles en Cataluña, Cornejo ha reivindicado los lazos que tiene Andalucía con Cataluña, así como ha confiado en que las buenas relaciones entre el PSOE-A y el PSC "nos lleven a construir un PSOE como alternativa de gobierno en este país".

"Existe una relación de fraternidad y de familiaridad tan profunda entre andaluces y catalanes que la presencia de Susana Díaz en Cataluña va a reforzar este hermanamiento y esta comunicación fluida con el PSC y con todos los catalanes", ha zanjado el socialista andaluz.