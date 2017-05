EL PSOE ACEPTA EL 31 DE JULIO COMO FIN DE LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ

Etiquetas

El portavoz del Grupo Socialista del Congreso, José Luis Ábalos, dijo este miércoles que conviene “agarrarse” a la fecha del 31 de julio para el fin de la comisión de investigación sobre la gestión el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al considerar “aprovechable” que este órgano extienda dos meses más sus trabajos. Ábalos respondió así en los pasillos del Congreso después de que Unidos Podemos sugiriera que ha habido un “pacto velado” entre PP, PSOE y Ciudadanos para impedir que esta comisión se alargue hasta el mes de diciembre y que se desarrollen las comparecencias que solicitan desde la formación morada. “La Mesa nos ha hecho una propuesta, aplazar la comisión hasta el 31 de julio. Esa era la propuesta y no otra. Podrá gustar o no gustar”, afirmó el portavoz de los socialistas, quien añadió que conviene “agarrarse” a esa fecha, que significa alargar durante dos meses más una comisión que tenía, según recordó, tres meses de existencia. Señaló como “aprovechable” el mes de julio, que se tendrá que habilitar como hábil dado que en junio acaba el periodo ordinario de sesiones, ya que no hay actividad parlamentaria y el trabajo de esta comisión “cundirá” más. Afirmó que estarán a favor de las comparecencias que tengan que ver con el objeto de la comisión, pero no con aquellas que respondan a otros “intereses”.