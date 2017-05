PSOE. EL PP ALERTA DEL “RIESGO” DE NO TENER UN PSOE “MODERADO” QUE SEA ALTERNATIVA DE GOBIERNO

Etiquetas

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, alertó este martes, tras el debate de ayer entre los candidatos socialistas a las primarias, del “riesgo” que supone no tener en España un PSOE “moderado” que se erija en “alternativa” al Gobierno de Mariano Rajoy y valoró que las primarias últimamente “no están haciendo mucho bien a los partidos”.Así se pronunció en una entrevista en esRadio recogida por Servimedia, donde comentó que el PSOE “no tiene muy buen recuerdo de las primarias” porque el candidato a la Secretaría General Pedro Sánchez “ejemplifica lo que probablemente no convenía al votante socialista”. “Siempre los votantes de los partidos suelen ser menos radicales que los militantes”, constató.“A mí de las primarias lo que me parece mal es que últimamente no están haciendo mucho bien a los partidos y a los países”, expuso Casado, citando también el caso francés. Centrado en el PSOE, añadió que su modelo electoralmente no es un riesgo para el PP, pero sí lo es “no tener en España un partido socialdemócrata moderado que sea una alternativa”.En consecuencia, consideró que un riesgo derivado de éste es que el sistema electoral español vote más a la “izquierda que no conviene” de Podemos, “en ausencia de un PSOE moderado”. En esta línea, lamentó que el socialismo en Europa esté sufriendo un “gran desgaste” y su sustitutivo sean los movimientos “populistas” como el que, a su juicio, representa el partido de Pablo Iglesias.IMPUESTOSEn materia impositiva, Casado dijo que haber subido los impuestos ha ido “en contra” del programa y de los principios de su partido, algo que se ha “reconocido”. Seguidamente, se felicitó por el hecho de que España tenga en este momento el Impuesto de Sociedades “más bajo de la historia de la democracia”.“¿Nos gustaría bajarlos más? Sí”, manifestó el vicesecretario general de los populares, que a renglón seguido incidió en que los “socios” de investidura del PP recalcan que ahora “no se pueden bajar” los impuestos. No obstante, celebró que el IVA y el IRPF estén “en el tramo bajo de la media comunitaria”.Preguntado por la proposición no de ley que se aprobó en el Congreso para exigir al Gobierno la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos, criticó que con este tipo de iniciativas sólo se busque “reabrir heridas” con una formulación que busca “dividir no solo al Congreso, sino a la sociedad”. “No podemos estar en 2017 hablando todavía de estas cuestiones”, indicó.CONVERSACIONES GRABADASAdemás, expresó su “preocupación” por el hecho de que “se siga filtrando información o grabaciones sujetas a secreto de sumario”, refiriéndose a las transcripciones de conversaciones que se investigan en el marco de la ‘Operación Lezo’. “Nadie aguanta una conversación grabada ni con tu abuela”, agregó.Por ello, abundó en que habrá que ver “en qué términos” se produjeron esas conversaciones y, sobre todo, si lo que en ellas se dice es “real” o si hay algo sacado de contexto o están extractadas de manera que conduzcan a equívoco. “Se nos puede echar en cara cómo reaccionamos contra la corrupción”, reconoció, para acto seguido hacer hincapié en que “a todo el mundo se le puede engañar” y poner en valor las medidas legislativas desarrolladas por el Gobierno del PP, “que están dando resultado”. “Ahora ya no podríamos decir que el gerente ha hecho lo que quiere porque las cuentas tienen que pasar por el Comité Ejecutivo”, zanjó.