EL PSOE NO ASISTIRÁ NI AL CONGRESO DEL PP NI A VISTALEGRE II

El PSOE no enviará ningún representante ni al congreso del Partido Popular ni a la Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos (Vistalegre II) que se celebran este fin de semana en Madrid.Fuentes del PSOE confirmaron a Servimedia que no acudirá ningún miembro de la dirección del partido al congreso del PP. Sostienen que, pese a que los populares siempre han invitado, es “tradición” que “nunca” se vaya a los congresos del PP.La semana pasada, el presidente de Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, remitió a su homólogo del PP, Mariano Rajoy, una carta excusando su presencia y agradeciendo la invitación que se había remitido a la dirección del PSOE.Desde la Gestora destacaron que entre los dos principales partidos se produjo una “correspondencia protocolaria” de invitarse al máximo órgano del partido, pero que igual que se hiciera en el pasado, “nunca” el PSOE ha ido a un congreso del PP.Por otra parte, tampoco habrá representación alguna del PSOE en Vistalegre II porque Podemos no ha cursado invitación a Ferraz.El pasado fin de semana, a la clausura de la Asamblea de Ciudadanos asistió el diputado socialista por Cantabria y miembro de la Comisión Gestora, Ricardo Cortés.