PSOE. FERNÁNDEZ PONE EL CIERRE A LA GESTORA

El presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, intervino este martes en la última reunión de la dirección interina del PSOE hasta la celebración del 39 Congreso Federal. Según fuentes socialistas, la reunión duró alrededor de una hora y media y se convocó este martes por motivos de agenda pese a que todavía le quedan unas semanas. A ella acudieron todos los integrantes de la Gestora (11), salvo el balear Francesc Antich que, junto al riojano Francisco Ocón representaban el sector crítico. Dichas fuentes tampoco confirmaron si el secretario general, Pedro Sánchez, ha estado en la sede durante esta reunión, pero sí que nadie acudió a saludar a los reunidos en la planta cuarta de Ferraz, en la sala que hay a escasos metros del despacho del secretario general. En la reunión que comenzó sobre las 11:30 horas, se aprobó el estado de la situación económica y financiera del PSOE. Además, se acordó que las personas que entraron a trabajar en Ferraz con la llegada de la Gestora, cesen el mismo día que la gestora, es decir, al inicio del congreso cuando se nombre la Mesa del Congreso. Según indicaron estas fuentes, que no precisaron el número de personas, eran menos que cuando cesó la anterior Ejecutiva que lideraba Sánchez. Fernández abrió el inicio de la reunión contando a los presentes tanto la conversación como la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez desde su elección como secretario general el pasado 21 de mayo. Recordó que, en dichos contactos, se acordó que desde las primarias corresponde a Sánchez toda la iniciativa política, pese a que oficialmente es potestad todavía de la Gestora. Pese a que ésta es la última reunión de la Gestora, dichas fuentes de Ferraz indicaron que seguirán trabajando en la sede federal hasta que llegue el Congreso y seguirán en contacto con el equipo de Sánchez para la organización del cónclave. Estas reuniones son casi diarias. En sus palabras, Fernández dijo a los miembros de la Gestora que han hecho un buen trabajo y que les dios gracias por un “trabajo digno”. Además, el también presidente de Asturias comunicó que acudirá al Congreso pero que no intervendrá en el mismo. Tampoco Mario Jiménez, encargado de Organización y portavoz de la Gestora. Dichas fuentes remarcaron que se trata de un congreso “distinto”, en “circunstancias atípicas”, porque es la primera vez que llega al mismo un secretario general ya elegido y que no debe ser ratificado.