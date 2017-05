PSOE Navarra: la "incontestable" victoria de Sánchez "vuelve a situar al PSOE como una alternativa real"

Etiquetas

La secretaria general del PSN, María Chivite, se ha mostrado "muy contenta" y "satisfecha" por el resultado de las primarias del PSOE, tanto por la participación como por el resultado en Navarra y España, y ha considerado que la victoria "incontestable" de Pedro Sánchez "vuelve a situar" al partido como "una clara alternativa, una alternativa real, seria y firme al PP".

En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Chivite ha destacado que la victoria de Sánchez en la Comunidad foral, donde ha logrado un 69,45% de los votos, ha sido "más que incontestable" y ha opinado que "esto significa mucho, porque significa también el aval de los militantes de Navarra a la línea que venimos trabajando también aquí, un modelo de partido con mayor participación de la militancia y una manera de dirigir la política de otra manera".

Ha rechazado las afirmaciones que se han realizado desde el Partido Popular sobre la victoria de Sánchez y ha afirmado que los 'populares' "no pueden darnos lecciones ni de responsabilidad ni de seriedad". "El partido más corrupto de Europa no puede dar lecciones al PSOE", ha sostenido.

En este sentido, ha puesto en valor que este domingo el Partido Socialista vivió "un proceso impecable", con "más de un 80% de participación y eso sí que es una decisión seria".

PIDE "UNIDAD"

Para la líder de los socialistas navarros, tras la celebración de las primarias es "absolutamente necesaria unidad en el partido" y ha defendido que el PSOE "necesita ser un partido fuerte". "Para ello necesitamos contar con todos", ha reivindicado Chivite.

Preguntada por si cree que Pedro Sánchez va a ser generoso, ha resaltado que su victoria ha sido "incontestable" y ha considerado que "todos", como ella misma hizo este domingo por la noche, "debemos ponernos en disposición del nuevo secretario general para construir desde la unidad y mirar al futuro con el objetivo de volver a gobernar este país".

"Le llamé ayer pero no pudimos hablar, le mandé un mensaje. Me he puesto a su disposición, a disposición del PSOE, y voy a hablar con él en las próximas horas", ha comentado.

Por otro lado, la secretaria general del PSN se ha mostrado "muy orgullosa" de ver al secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, junto a Sánchez en su victoria, y ha afirmado que no le extrañaría que el secretario general electoral "quisiera contar con él para otras responsabilidades superiores". "Esto está abierto", ha declarado.

RECHAZA LA MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS

Al ser cuestionada por si cree que la victoria de Sánchez perjudica a Podemos, Chivite ha contestado que "la victoria de Sánchez es la victoria del PSOE" y que "el PP lo que más teme es a un PSOE unido". "Eso es lo que tenemos que conseguir ahora para ser un PSOE fuerte y ser la alternativa al PP", ha defendido la líder del PSN, para señalar que el resultado de las primarias "puede ser que debilite a Podemos", si bien cree que lo que debilita a la formación morada es "la política espectáculo que viene haciendo todos los días".

En este sentido, preguntada por si es partidaria de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, ha respondido que de lo que no es partidaria es de la moción de censura que ha presentado Unidos Podemos, al entender que "eso es hacer política espectáculo". Según ha dicho, "de esas artimañas no vamos a participar" y ha cuestionado que hayan presentado "una moción de censura sin hablar con ningún partido político".

Sobre la posibilidad de que el PSOE pueda presentar una moción de censura, Chivite ha declarado que el Partido Socialista "ahora va a tener una nueva dirección", que "tomará las decisiones oportunas".