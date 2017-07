PSOE y PA de Isla Cristina piden a Ciudadanos por Isla que se unan a una moción de censura contra la alcaldesa

Etiquetas

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), Julio Suárez, junto al portavoz del Partido Andalucista (PA) en el Consistorio isleño, Francisco Zamudio, han instado este viernes a la portavoz de la Agrupación de Electores 'Ciudadanos por Isla', Montserrat Márquez, que se una a la "recomposición" del equipo de gobierno que ellos quieren poner en marcha mediante una moción de censura contra la alcaldesa, la independiente Antonia Grao, que gobierna con el PP y Ciudadanos por Isla en la localidad.

En rueda de prensa, Suárez ha asegurado que este propuesta se debe a la "mala situación" en la que se encuentra el Consistorio puesto que "no hay un proyecto de futuro" para la localidad, lo que, a su juicio, evidencia que Isla Cristina necesita "una recomposición del equipo de gobierno".

Tras dejar claro que el PSOE "no persigue a nadie ni ofrece nada a nadie que no sea trabajar por Isla Cristina", el socialista ha pedido a Márquez que "se una a esta recomposición" para poder trabajar con "un proyecto a medio y largo plazo" y no como hace la alcaldesa que va "parche a parche". Suárez, que ha lamentado la postura poco dialogante de Grao, ha remarcado a Ciudadanos por Isla que no hay ninguna línea roja para alcanzar un acuerdo.

En esta misma línea se ha manifestado Francisco Zamudio, quien ha reprochado a Grao que no se cumplan ni ejecuten los acuerdos plenarios, y "las malas relaciones" que mantiene con otras instituciones.

Zamudio, que ha destacado que el PSOE y PA incluso contemplan que Ciudadanos por Isla se haga con la alcaldía si se llega a un acuerdo, ha incidido en el ofrecimiento que le hacen ambas formaciones para conseguir "una alternativa". Convencido de que las relaciones dentro del equipo de gobierno, --formado por el Partido Independiente La Figuereta (PIF), PP y Ciudadanos por Isla--, "no son buenas", el andalucista ha incidido en la política del "ordeno y mando" de Grao y en "la mala gestión" que realiza en el Consistorio.

Así las cosas, tanto el socialista como el andalucista han defendido la necesidad de un cambio en el equipo de gobierno que llegue de la mano de "fuerzas progresistas".

En el Consistorio de Isla Cristina la corporación municipal está formada por seis ediles del PIF, cinco del PA, cuatro del PSOE, tres del PP y tres de la Agrupación de Electores Ciudadanos por Isla.