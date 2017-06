El PSOE reprocha al PP que "critique a la Junta solo para tapar la incompetencia del Gobierno central"

Etiquetas

El diputado socialista por Huelva José Juan Díaz Trillo ha reprochado al PP que aproveche la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la que ha anunciado "importantes avances" para la provincia, entre ellas, partidas en los próximos presupuestos autonómicos para la construcción del Hospital Materno Infantil, "para criticarla e intentar tapar las incompetencias del Gobierno central que solo castiga a esta provincia y la tiene sometida al ostracismo".

En este sentido, Díaz Trillo, a través de un comunicado, ha reclamado al PP onubense que "se deje de demagogia" y pida a su formación en Madrid "lo que es justo para esta provincia porque los onubenses no nos merecemos este maltrato continuo" con unos Presupuestos Generales que cada año "nos alejan más aún del resto de provincias de este país".

"Lo que demuestra que desde que gobierna el Partido Popular, Huelva ha entrado en una fase de retroceso y se ha quedado estancada", ha lamentado.

Para el diputado socialista, "ya está bien de tanta mentira y de intentar engañar a los onubenses porque eso ya no funciona. Sabemos quien aporta a esta provincia y quien no. Los onubenses ya estamos cansados del histórico ninguneo que el PP tiene hacia Huelva, no disponemos ni de infraestructuras decentes indispensables para el desarrollo económico y social ni un plan de empleo muy necesario y urgente, a pesar de ser onubense la ministra que ostenta la cartera de Empleo", en referencia a Fátima Báñez.

"No es de recibo que tengamos que seguir soportando estas acusaciones que lejos de ser constructivas nos reflejan que el PP onubense es cómplice del daño del Ejecutivo de Rajoy y, además, no quiere ver el impulso y apoyo que tenemos desde el Gobierno de Susana Díaz", ha concluido Díaz Trillo.