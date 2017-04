PSOE pide acelerar la comisión sobre el PP para que Rajoy responda por su "aluminosis de corrupción"

Etiquetas

Avisa de que el fiscal general y Catalá se van a "hinchar a dar explicaciones" en el Congreso

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha anunciado este jueves que su formación va a intentar acelerar la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca cuanto antes y dé explicaciones sobre la "aluminosis por corrupción" que, a su juicio, "afecta al edificio del Partido Popular".

En concreto, ha dejado clara su intención de que este órgano empiece a funcionar antes del verano. El Congreso acordó crear esta comisión de investigación a propuesta de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y fue apoyada al final por el PP, pero inicialmente el compromiso era que se constituyera antes del verano, igual que la relativa a las cajas de ahorro, con idea de que las comparecencias empezaran en septiembre.

Sin embargo, el portavoz socialista ha incidido en que la "alarma social" que están provocando los casos de corrupción que afectan al PP a distintos niveles, la citación como testigo de Rajoy en la vista oral por la trama 'Gürtel' y la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el caso del Canal de Isabel II, hacen "urgente" que la investigación parlamentaria arranque cuanto antes.

Los socialistas consideran que la situación es de "máxima gravedad" y que se ha puesto de manifiesto no sólo que la corrupción del PP es "sistémica", sino que, ha habido un "intento de sabotaje y de obstrucción a la Justicia", concretamente a la investigación sobre el expresidente madrileño.

AHORA SABEMOS POR QUÉ NOMBRARON A MOIX

El portavoz socialista ha citado tres indicios que llevan a su partido a constatar que esa obstrucción se ha producido, aunque aún no tienen claro quién la ha impulsado. Así, ha mencionado que, para que este miércoles se autorizara el registro del domicilio de González solicitado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tuvo que haber una "auténtica rebelión" de fiscales contra el criterio del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

En este contexto, ha recordado que el PSOE ya criticó el nombramiento de Moix, ex fiscal jefe Anticorrupción de Madrid, y que preguntó por su designación a Rajoy en el Pleno del Congreso. "Contestó que le había propuesto el fiscal general y que el puesto estaba vacante, pero evidentemente los motivos eran otros como pone de manifiesto la conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana", ha resaltado Hernando, aludiendo a una charla en la que el expresidente madrileño admitía la afinidad de Moix con el PP.

El segundo indicio al que se ha referido Hernando es la "filtración" al propio González por parte de un "alto cargo" del Gobierno de que se le estaba investigando por el caso del Canal. El socialista ha dicho desconocer si el chivatazo partió de un ministro, un secretario de Estado o un director general, pero ha dado por hecho que se sabrá pronto y que el responsable tendrá que ser cesado inmediatamente.

Y, en tercer lugar, ha recordado que Interior no ha enviado a su grupo las instrucciones de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía sobre el caso del ático de González en Estepona (Málaga), pese a que se las pidió hace casi dos meses. "Y creo que no nos las van a mandar, porque no pueden", ha añadido.

CATALÁ, ZOIDO Y MAZA, AL CONGRESO

Por todo eso, el PSOE ha pedido que los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Ignacio Zoido, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparezcan en el Congreso para aclarar si Moix trató de frenar la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid.

"El fiscal general se tiene que hinchar a dar explicaciones", ha advertido Hernando, quien ha lanzado el mismo aviso a Catalá. "Está muy ufano haciendo comentarios pero va a tener que explicar por qué ha hecho lo que ha hecho", ha dicho, insistiendo en que es "inadmisible" que se intentara obstruir la investigación desde el Gobierno.

De momento el PSOE ha registrado estas tres peticiones de comparecencia en comisión y, respecto a la posibilidad de citar a Rajoy ante el Pleno, como han propuesto Unidos Podemos y Compromís, se remite a la comisión de investigación sobre financiación ilegal de los 'populares', al igual que hace Ciudadanos.

UNA IMAGEN DESASTROSA PARA EL PAÍS

"Rajoy vendrá a comparecer a la comisión y además antes de lo previsto", ha comentado, convencido de que lo hará "encantado" como, según ha dicho el propio presidente, acudirá a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en la vista oral por la trama Gürtel.

Preguntado si, visto lo visto, el PSOE se arrepiente de haber facilitado la investidura de Rajoy, Hernando ha remarcado que se abstuvieron para evitar unas terceras elecciones, y ha rehusado contestar a si ahora se le puede complicar la vida parlamentaria al PP.

Y es que, en su opinión, lo que debe importar a los ciudadanos no es eso, sino la imagen que se transmite de España cuando se cita a declarar a su presidente por una trama de corrupción. "Eso es profundamente negativo, un desastre para el país", ha apostillado Antonio Hernando.