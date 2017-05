El PSOE afirma que el PP está "desnortado" sin Cospedal, quien "dirige en diferido" al partido en C-LM

Etiquetas

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora ha manifestado que el PP está "desnortado" sin su presidenta en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y ha asegurado que la también ministra de Defensa y secretaria general del PP "dirige en diferido, a distancia", al partido en la región.

"Se fue en cuanto pudo porque no podía defender ni siquiera la pésima gestión que hizo y ahora les dirige en diferido, a distancia. Viene de vez en cuando pero ya no es referente. Y lo peor es que no tienen a nadie que sea capaz de ordenar y guardar un poco de cordura y de hacer una oposición constructiva", ha afirmado Mora en una rueda de prensa en la que ha reprochado que el PP "tuvo durante cuatro años un mal gobierno" en la región y que "ahora están haciendo una peor oposición".

"Siguen con su derrotismo, su falta de liderazgo y exigiendo, desde el primer momento, que arreglemos todo lo que ellos destrozaron", ha apuntado el diputado socialista al tiempo que ha defendido que el Gobierno regional está, "con mucho esfuerzo, recuperando el empleo, la sanidad, la educación y los servicios sociales que tantos recortes sufrieron durante la pasada legislatura".

Por ello, ha manifestado su deseo de que "pronto se recupere el diálogo para poder aprobar los presupuestos" y ha confiado en que "el entendimiento en beneficio de los ciudadanos" con Podemos, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Por último, ha valorado que "la buena labor que está desarrollando Emiliano García-Page ha hecho que no solo cuente con el apoyo de la inmensa mayoritaria de los socialistas de Castilla-La Mancha, independientemente de a quien hayan votado en estas primarias, sino lo que es más importante, que cuenta con el reconocimiento público de muchos ciudadanos de la región por su innegable entrega".