PSOE. DÍAZ PROMETE UNIR AL PSOE DE SIEMPRE SIN DEJAR “INTERFERIR” A PODEMOS

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, manifestó este sábado, víspera de las primarias, su compromiso de volver a “unir” el partido sin renunciar a su historia ni dejar a Podemos “interferir en la libre voluntad de los socialistas”.Díaz terminó la campaña en Trujillo (Cáceres) junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernánez Vara, para recalcar “lo importante que es que en el PSOE y en el Gobierno español esté presente "la mirada del sur” para que haya “igualdad entre todos los territorios”.Allí reiteró sus “ganas de levantar el PSOE”, que es “lo mejor que le ha pasado a España” y prometió: “Vamos a unir al PSOE”. Eso sí, abogó por no renunciar a la historia del partido, porque ella no quiere un PSOE “que pretende ser otra cosa” a la que es, en tácita referencia a la supuesta tendencia de su rival, Pedro Sánchez, a acercarse a Podemos. “Mal negocio haríamos si alguno reescribiera nuestra historia”, afirmó."EL EGO DE IGLESIAS"Un partido, el de Pablo Iglesias, al que reprochó su empeño “hasta el último día de interferir en la voluntad libre de los socialistas”, con “manifestaciones, escraches, mociones de censura”, que “sólo van para el ego de Iglesias”. Según dijo, no será con esta moción cuando el PP deje el gobierno, porque “la derecha ya está en el descuento y a Rajoy le queda lo que tarde el PSOE en levantarse”.Díaz también repitió varias veces su convencimiento de que España es “más importante que el PSOE y el PSOE es más importante que cualquiera de nosotros”. Al término del acto, ante los periodistas, la presidenta de la Junta andaluza se declaró “contenta, feliz y agradecida del cariño y el apoyo” de los militantes y “convencida” de que esta campaña de primarias “en positivo” servirá para levantar al PSOE.